As noites do Theatro Mágico

Série Porto Noite Alegre, Reportagem Especial, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 28/06/2024 Bar, restaurante, galeria de arte, o Theatro Mágico aproximou a boemia e a cultura nas noites de Porto Alegre. Instalado em um casarão de dois andares no limite dos bairros Bom Fim e Independência, o espaço logo virou ponto de referência para um público mais exigente entre 1983 e 1992 (). Local interessante. Obrigada Marcello Campos, por mais este precioso trabalho. (Clair Fofonka da Silva Jardim)

Dívida com a União

No início de julho, o governador Eduardo Leite (PSDB) se reuniu com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e outros governadores para debater a elaboração de um projeto que visa alterar as regras da dívida dos estados com a União (JC, 03/07/2024). Essa dívida é um escárnio. No caso do RS, devemos exigir a extinção, ponto final. (Vinícius Moraes)

JC Contabilidade

caderno JC Contabilidade, edição de 19/06/2024 Excelente o artigo do professor da FGV Volnei F. de Castilhos (). Falo muito sobre isso aos meus clientes e reflito isso diariamente nos atendimentos. Parabéns! (Douglas Ferreira)

Minuto Varejo

coluna Minuto Varejo, JC, 08/07/2024 O Armazém Moderno, na Zona Norte de Porto Alegre, que ajudou vítimas da enchente, faz campanha para manter a loja em Porto Alegre (). As donas Mirela e Raquel há muito fazem um trabalho lindo e fundamental para o bem estar do São Sebastião e Lindoia. Não há outro ponto com essa abordagem que faça a diferença. Mais do que comércio, é um lugar de encontro, interação, zelo e cultura indispensável! (Andrei Freitas Teixeira)

Começo de Conversa

coluna Começo de Conversa, JC, 25/06/2024 O Chalé da Praça XV está firme e forte servindo refeições (). A coluna do Fernando Albrecht, como sempre, interessante. De leitura obrigatória, portanto. (Ari Quadros)

Auxílio reconstrução

O pagamento do Auxílio Reconstrução, benefício concedido pelo governo federal no valor de R$ 5,1 mil a todos que tiveram as suas residências alagadas pelas enchentes de maio no Estado, está demorando a chegar. Ao que parece, quem recebeu, recebeu, quem não recebeu vai ficar nessa indiferença em não saber a quem recorrer. No bairro Humaitá, em Porto Alegre, muitos só têm a informação do site, de que a solicitação está em análise. (Emerson André de Oliveira)