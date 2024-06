O eterno Chalé da Praça XV em Porto Alegre

Enquanto todas operações gastronômicas do Mercado Público de Porto Alegre não reabrirem, o Chalé da Praça XV está aí firme e forte sob a batuta de Edemir Simonetti. A casa oferece refeições pelo sistema bufê e a la carte. A parte histórica, essa da foto, abrigou multidões ao longo das décadas e do século XX. Entrar no ambiente dá a impressão de ver o austríaco Ernesto Moser com seus suspensórios e seu Helmuth "Tico-Tico" botando os garçons na linha.



Turismo do frio

A sequência de dias frios pela frente atendeu as rezas da hotelaria e operações gastronômicas das cidades aptas para tal, como Gramado e Canela, e municípios da Serra Gaúcha. Será interessante verificar o número de turistas domésticos e seus gastos para ver como será o resto da temporada. No caso de Gramado, é agora ou nunca para tirar os pés do barro.

Julho da prudência

A esse respeito é interessante observar a pesquisa nacional da Serasa. Para as férias de julho, 61% das famílias que vão viajar pretendem gastar mais de R$ 2 mil; 6 em cada 10 brasileiros não conseguem tirar férias com os filhos no período. Na Região Sul, nada menos que 71% disseram que não pretendem tirar férias com os filhos em julho.

Pantanal em chamas

O Pantanal vive um período dramático com as queimadas e a seca que favorecem a disseminação das chamadas. Indagada sobre quantos recursos o governo Lula (PT) vai destinar para a região, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), respondeu que repassará o "montante necessário". Lembra uma afirmação de um antigo governador gaúcho que cunhou a frase, "as árvores crescem até a altura que atingem".

A volta da Rodoviária

Rodoviária de Porto Alegre vai ampliar o horário Mais uma boa notícia que deve ajudar a retomar a normalidade no Centro Histórico: aaté as 23h30min. Por questões de segurança, o terminal de ônibus estava funcionando somente até as 21h. Com isso, linhas interestaduais e até internacionais - para Florianópolis (SC) e Montevidéu (Uruguai), por exemplo - que saíam da Capital no fim da noite, por volta das 23h, poderão ser retomadas em breve.



CLAUDIO Bier foi eleito presidente do Centro das Indústrias do RS (Ciergs). Matéria no site . Bier foi eleito presidente do Centro das Indústrias do RS (Ciergs). REABERTA a Loja Panvel junto à Praça Montevidéu, próxima à prefeitura de Porto Alegre e ao Mercado Público. TÁ NA MESA da Federasul de hoje terá como palestrante Marcelo Arruda, presidente da Famurs. FRENTE a frente do Sinapro-RS colocará em pauta o tema "Pesquisa no dia a dia das agências", hoje/9h30min/ESPM. JORNADA Internacional de Direito do Iargs, em formato online de 26 a 28 de junho, terá renda revertida para as vítimas das enchentes. EX-MINISTRO da Agricultura, Francisco Turra participará do Global Agribusiness Festival, nos dias 27 e 28 de julho no Allianz São Paulo.



Um soco aqui...

As agressões aos PMs feitas na frente do Palácio Piratini pelo movimento de favelas e sem-teto, que incluiu um soco na boca de um policial, nada mais são do que fatos pré-programados. O movimento, ideologizado pela esquerda, provoca distúrbios para criar a chance de ter um mártir.



...uma invasão ali

Tem sido assim ao longo dos anos em todo o leque de movimentos. Ainda bem que desta vez o governador Eduardo Leite (PSDB) exigiu que apresentassem o autor da violência. Os legítimos prejudicados são bois de piranha e massa de manobras para os interesses da camada dirigente, que fica na sombra.

Ê Ê fumacê