Claudio Bier é eleito para presidir o Ciergs

Claudio Affonso Amoretti Bier foi eleito, nesta terça-feira (25), para presidir o Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs) no período 2024/2027. A votação ocorreu de forma híbrida, com os votos presenciais na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Em 21 de maio, Bier já havia sido escolhido para presidir a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

“Vamos implementar o nosso programa e trabalhar para que a indústria do Rio Grande do Sul cada vez fique melhor, que venha a sair dessa situação que estamos. Junto com a Fiergs e o Ciergs, levantemos o Rio Grande, é isso que precisamos”, disse o presidente eleito. Bier substituirá Gilberto Porcello Petry no comando das duas entidades.



A posse da nova diretoria da Fiergs e do Ciergs ocorre no dia 18 de julho. Para a votação das empresas associadas, tanto presencial como remota, foi utilizado o sistema eletrônico, por meio de conexão segura, pela plataforma do Sistema Eletrônico de Votação para a Indústria (Sevi).



Os vice-presidentes de Claudio Bier no Ciergs são Alexandre Guerra, Erasmo Carlos Battistella, Gilberto Ribeiro, Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Mauro Gilberto Bellini e Ricardo Lins Portella Nunes.