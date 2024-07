Leilão de veículos

Um novo lote com 120 automóveis afetados pelas enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul foi leiloado na sexta-feira. Nesses pregões, os valores chegam a 60% do preço da Tabela Fipe, dependendo da marca, do ano e do estado em que o carro se encontra. Somente uma empresa do setor concentra mais de 5 mil veículos no pátio, quantidade três vezes maior do que a sua média mensal (JC, 05/07/2024). Precisa acontecer uma enchente para cobrarem um valor que deveria ser em condições normais a nível da população do País. (Vagner Rosa)