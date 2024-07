Leilões oferecem veículos atingidos pelas enchentes por valores até 60% mais baratos

Um novo lote com 120 automóveis afetados pelas enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul será leiloado nesta sexta-feira (4). Nesses pregões, os valores chegam a 60% do preço da Tabela Fipe, dependendo da marca, do ano e do estado em que o carro se encontra. Somente uma empresa do setor concentra mais de 5 mil veículos no pátio, quantidade três vezes maior do que a sua média mensal.

“Cerca de 93% das mais de 1 mil unidades já foram negociadas nos oito leilões já realizados com lotes provenientes da tragédia climática. Isso representa, até agora, um montante de R$ 20 milhões em vendas”, conta a leiloeira oficial e CEO da Pestana Leilões, Liliamar Pestana Gomes.

De acordo com ela, o número de carros atingidos pelas águas que chegam à empresa aumentam a cada dia. Levando-se em consideração que a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) registrou mais 19 mil pedidos de indenizações de veículos no RS desde o início de maio, a quantidade de ofertas deve crescer.

“Além dos segurados, temos veículos que vieram de locadoras e de concessionárias também atingidas. Todos estão expostos em uma área de 270 metros quadrados em Nova Santa Rita e podem ser avaliados pelos interessados a partir de um dia antes do pregão”, explica a leiloeira.

Os interessados no lote que será apresentado nesta sexta-feira, às 10h, podem participar dos pregões de forma online ou presencialmente no 4º andar do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. A Pestana Leilões disponibiliza editais com informações detalhadas sobre cada veículo, incluindo modelo, ano, condição e eventuais problemas específicos. É importante analisar esses editais para entender os termos de venda, os valores mínimos de lance e os prazos relevantes.

Após o remate, o comprador é responsável por retirar o veículo do depósito e fazer o registro no Detran. Segundo o órgão, é importante ficar atento para se certificar que todos os débitos estão quitados e que não há nenhuma restrição administrativa, judicial e/ou financeira.



Saiba mais



Leilão presencial: neste formato, os participantes comparecem a um local específico onde o leilão é realizado. Um leiloeiro conduz o leilão, anunciando os lotes e recebendo os lances verbalmente. Participar de um leilão presencial oferece a experiência tradicional do leilão, com a emoção de dar lances em tempo real com outros compradores;

Leilão online: para aqueles que preferem a conveniência de participar de qualquer lugar, os leilões online são a opção ideal. Através de uma plataforma, os participantes podem dar lances em tempo real durante o leilão. O processo é conduzido de maneira semelhante ao presencial, mas por meio de um ambiente digital, onde cada lance pode ser feito com o clique de um botão;

Leilão eletrônico/automático: Nesta modalidade a oferta de lances ocorre de forma automática com cronômetro de tempo para fechamento dos lotes. A participação do arrematante é online, não há público no auditório ou local presencial de leilão.