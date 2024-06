Nova loja no prédio icônico da Livraria do Globo

coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 06/06/2024 Em meio a lojas do Centro Histórico de Porto Alegre que reabrem após a inundação histórica - parte ainda limpando e remontando os espaços -, a maior rede gaúcha de utilidades domésticas acabou de estrear no prédio icônico da Livraria do Globo. A nova filial da Casa Maria abriu no dia 4 de junho (). Que felicidade! É um prédio lindo e cheio de memórias. A falta de ocupação levaria a um desgaste total. (Ângela Blos Nonnemacher)

Livraria do Globo II

O descaso com que tratamos a memória histórica, arquitetônica, cultural e afetiva da Capital é lamentável. Esse prédio deveria ser tombado e transformado em um centro cultural. (Júlio Gomes)

JC 91 anos

91 anos Comecei a ler o JC com 16 anos, era office boy de uma agência de turismo e câmbio e uma das minhas funções era fazer uma clipagem de matérias inerentes antes de levar o jornal à diretoria e aos outros departamentos. Hoje, aos 70 anos, me sinto feliz por celebrar osde informação do Jornal do Comércio - e de todos os setores da economia, claro -, sempre lendo com a mesma atenção daquele jovem clipador. Até porque minha esposa lida com serviços contábeis e administrativos... (Luís Bustamante)

Inundação

praça da Alfândega e meu querido Mercado Público Não foi fácil ver minha Rua da Praia, minha, lugares que frequento diariamente, há 75 anos, invadidos pela água e por mim fotografados no dia de maior cheia, em 5 de maio. Nada que se compare à tragédia que se abateu sobre as cidades do Interior, com mais de 170 mortes e milhares de desabrigados. Todos estes eventos mudarão para sempre a visão do mundo em que vivemos e sua fragilidade diante da natureza, que não respeitamos, com nossa arrogância e insensatez. Não podemos esquecer e devemos nos preparar para um futuro que nós mesmos tornamos incerto e inseguro. (Paulo Sérgio Arisi)

Terrenos de Marinha

Tem gerado amplas discussões a proposta de parlamentares para, resguardados os terrenos de Marinha ali referidos, serem liberados para venda os demais, em praias e à beira de alguns rios, em especial os já ocupados com casas de veraneio ou de residência normal. Parece que aquela ideia não está sendo bem entendida e não visa a fechar as praias ao público. Se aprovada, a respectiva lei virá a livrar os ocupantes da taxa anual que lhes é exigida e do pesado laudêmio incidente quando transferem o imóvel, além de a União receber uma vultosa quantia, que ajudará a equilibrar o orçamento e as localidades atingidas por intempéries. (Adelino Soares)