Carlos Bastos, o mais longevo repórter político do RS

Reportagem Cultura, caderno Panorama, Jornal do Comércio, 10/05/2024 A poucos dias de completar 90 anos (no próximo dia 25 de julho), Carlos Henrique Esquivel Bastos, o mais completo e longevo repórter político do Rio Grande do Sul, é uma usina de histórias. São centenas de relatos repletos de personagens (muitos deles históricos) quase sempre acompanhados por uma análise sutil e bem-humorada (). Excelente e oportuna matéria. Bem apanhada e escrita. Parabéns ao Márcio Pinheiro, autor do texto. (Wilson Lima)

Já que confessei nunca ter agradecido ao Bastos, padrinho da minha parceria de mais de 50 anos com Luiz Cláudio Cunha. Aproveito a oportunidade para, publicamente, agradecer por esse feliz "casamento": Obrigado Bastos! Grato! (Ricardo de Leone Chaves)

O Bastos é um grande personagem dos bastidores da política. (Helder Piegas)

A prestação do serviço está muito abaixo do esperado Dá para entender a situação que o Estado passou devido às enchentes, situação que jamais será esquecida, com muitas vidas e residências perdidas. No entanto, a situação da Corsan está insustentável.. (Alexsander Souza da Rosa)

JC, 29/05/2024 O governador Eduardo Leite solicitou estudos para avaliar o possível pedagiamento pelo método free flow da RS-118, conforme artigo do coordenador do Movimento RS-118 Sem Pedágio, Darcy Luiz Zottis Filho (). Durante a campanha, Leite afirmou que a RS-118 não teria pedágio. A única diferença entre um pedágio comum e o free flow é que o segundo está escrito em inglês e vai arrecadar mais. Hoje, a rodovia é mais barata para se duplicar, pois só tem uma ponte para ampliar, os bueiros já estão prontos e as margens da via estão livres. É só colocar as máquinas. (José Valdai de Souza)

Site do JC, 31/05/2024 A Defensoria Pública do RS ajuizou uma ação milionária contra a Cobasi, após animais para comercialização pelo estabelecimento terem morrido afogados pela enchente em duas lojas da marca em Porto Alegre (). Deixaram os animais para trás, presos e indefesos. Espero que a população de Porto Alegre, juntamente com os órgãos de proteção aos animais, cobrem as autoridades por essa atitude monstruosa. (Maurício de Sousa)