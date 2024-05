Canoas e Sapucaia seguem com 45 mil imóveis sem abastecimento de água

As cidades de Canoas e Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, seguem com cerca de 45 mil imóveis sem abastecimento de água nesta terça-feira (21). Segundo a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), as captações estão inoperantes ainda por alagamentos e dificuldades de acesso. De acordo com o boletim emitido pelo Centro de Operações Integradas da Corsan na manhã desta terça-feira, as regiões seguem sendo atendidas com caminhões-pipa, poços perfurados, reservatórios e estações de tratamento móveis e geradores instalados para mitigação de impactos.