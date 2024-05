RS ainda tem 77 trechos de vias com bloqueios

77 trechos apresentam bloqueios totais e parciais em 46 rodovias, estradas, pontes e balsas por causa das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Dados do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). As informações são do governo do Estado com atualização, nesta terça-feira (21), às 9h.



A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) disponibiliza painéis com a situação de cada rodovia atingida:



Aeroportos



Aeroporto Internacional Salgado Filho segue com suas operações suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.



Os aeroportos administrados pelo governo do Estado operam normalmente. São eles: Capão da Canoa, Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Rio Grande, Santo Ângelo, Torres, Canela. Os aeroportos administrados pela CCR aeroportos operam normalmente. São eles: Bagé, Pelotas e Uruguaiana.



Os aeroportos municipais - Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul - operam normalmente. Já o aeroporto de Santa Maria está fechado por conta das condições meteorológicas.



Portos



Porto de Porto Alegre mantém suspensas as suas operações, em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação. O porto de Pelotas e o do Rio Grande estão operando normalmente. Já a travessia para São José do Norte, o serviço de balsa está realizando apenas o transporte de veículos altos, como caminhonetes. O de passageiros está suspenso, em razão do aumento do nível da Laguna.