Os equipamentos culturais atingidos pela inundação

Somando 34 anos de atividades, o Teatro Nilton Filho passa por um dos momentos mais difíceis de sua trajetória, após ser atingido pelo alagamento que tomou conta do bairro Menino Deus. E não foi somente neste equipamento cultural que ocorreram prejuízos (caderno Panorama, Jornal do Comércio, 29/05/2024). São de grande relevância as matérias que têm sido publicadas no JC sobre a situação de instituições e equipamentos culturais de Porto Alegre, após as enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul. Além do diagnóstico de perdas, servem para chamar a atenção da sociedade no sentido da necessidade de apoio para a recuperação destes locais. Afinal, a cultura sempre foi, e sempre será, elemento de fundamental importância na vida da nossa cidade. (Márcio Tassinari Stumpf)