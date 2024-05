Teatro Nilton Filho contabiliza danos e convoca mutirão em busca de retomada

34 anos de atividades, o Teatro Nilton Filho (rua Grão Pará, 179) passa por um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. Atingido pelo fortes chuvas que assolaram o Estado durante o mês de maio, o espaço cultural está fechado desde o último dia 6. Somandode atividades, o(rua Grão Pará, 179)passa por um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. Atingido pelo alagamento que tomou conta do bairro Menino Deus , em duas ocasiões, desde o início dasdurante o mês de maio, o espaço cultural está fechado desde o último dia 6.

Defesa Civil e da prefeitura da Capital para evacuação da região, virou referência para a contagem do tempo no qual centenas de livros e figurinos, objetos antigos, entre outros materiais do Teatro ficaram submersos na água. "Só conseguimos entrar no local no último dia 20. Então, tudo o que 'ficou de molho' nesse período já não tem mais condições de ser utilizado", lamenta o diretor-fundador do Nilton Filho. A data, que marcou também o aviso dae da prefeitura da Capital para, virou referência para a contagem do tempo no qualdo Teatro ficaram submersos na água. "Só conseguimos entrar no local no último dia 20. Então, tudo o que 'ficou de molho' nesse período já não tem mais condições de ser utilizado", lamenta o diretor-fundador do espaço cultural

"Perdemos muitas coisas, incluindo memórias e registros históricos do nosso trabalho", emenda o diretor, que divide a administração do Teatro - e a produção dos espetáculos, eventos e oficinas realizados ali - com o parceiro, Hyro Mattos. Segundo ele, ainda não é possível ter uma dimensão do prejuízo, uma vez que muita coisa segue em meio ao lodo e ao mofo, formados no decorrer dos dias que seguiram ao alagamento. "A água chegou até 1,5 metro; então, o que não conseguimos retirar do andar térreo foi muito danificado, até porque demorou muito para escoar", comenta o artista, destacando que a inundação "começou a entrar pelos bueiros e por baixo da porta" do espaço cultural.

Segundo Nilton Filho, ele e Mattos chegaram a carregar para o segundo andar da casa algumas coisas da sala de espera - localizada no térreo, onde funcionava um minimuseu de arte. "No entanto, a escada é estreita e os móveis (sofás, armários, entre outros) e caixas de arquivo de fotos e jornais com reportagens sobre nossas peças, por exemplo, acabaram ficando ali mesmo. Foi tudo destruído, inclusive um piano, que está se abrindo todo, e um acordeon, que se desmanchou", enumera. A dupla de artistas precisou, inclusive, de resgate para sair do local.

casa ao lado, que também ficou alagada, esse foi o jeito que encontramos. Nos dias seguintes, o Hyro teve que ir até lá de barco, macacão e botas para poder alimentar as gatas - a "Resistimos em evacuar, no primeiro momento, pois temos nove gatas, que acabamos tendo que trancar no segundo andar, para sair dali. Como residimos na, esse foi o jeito que encontramos. Nos dias seguintes, o Hyro teve que ir até lá depara poder alimentar as gatas - a água batia no peito ", conta o diretor.

biblioteca com publicações de teatro (algumas autografadas por escritores já falecidos, como Ivo Bender textos dramatúrgicos, coleções de figurinos, vestidos de festa, máquinas de costura e de lavar roupas, capas raras de discos de vinil e mobiliário em geral. "Com a ajuda de cerca de 36 voluntários - a maioria ex-alunos das oficinas que ministramos - conseguimos iniciar a limpeza do local, recentemente. Foram verdadeiros anjos que nos procuraram para ajudar, o que nos deixou muito felizes", ressalta o diretor. "Estamos transformando o lodo em luz, pois ficar chorando não vai resolver", emenda, ponderando que a reforma "vai ser grande e bem demorada". Na lista de objetos perdidos em meio ao alagamento, Nilton Filho aponta umacom publicações de teatro (algumas autografadas por escritores já falecidos, como) e de arte, além de, coleções de figurinos, vestidos de festa, máquinas de costura e de lavar roupas, capas raras dee mobiliário em geral. "Com a ajuda de cerca dea maioria ex-alunos das oficinas que ministramos - conseguimos iniciar a, recentemente. Foram verdadeiros anjos que nos procuraram para ajudar, o que nos deixou muito felizes", ressalta o diretor. "Estamos transformando o lodo em luz, pois ficar chorando não vai resolver", emenda, ponderando que a"vai ser grande e bem demorada".

Nilton Filho afirma que o grupo está trabalhando para viabilizar, ao menos, o retorno das aulas de teatro. "Precisamos disso para viver, pois os cursos são a principal fonte de financiamento do espaço", pontua. Ainda de acordo com o fundador do Teatro, as 80 poltronas da plateia e o palco, além dos camarins, não foram afetados pelo alagamento, uma vez que estão localizados no segundo e terceiro andar da casa, respectivamente. Enquanto tentam se organizar - p lavando o que pode ser reutilizado, empilhando o lixo deixado pelas águas, tirando a lama que cobriu o chão do local e acomodando o que foi salvo em caixas -, os artistas também buscam ajuda financeira para o recomeço.