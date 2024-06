Novo atacarejo em Porto Alegre

coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, 28/05/2024 O primeiro atacarejo do Grupo Zaffari em Porto Alegre abre neste mês de junho. Localizado na avenida Wenceslau Escobar, miolo do bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre, a construção em formato de caixa está quase pronta (). E as necessárias melhorias viárias vão estar em operação quando? São previsíveis que problemas de circulação aumentarão em um trecho que já tem o trânsito ruim devido ao afunilamento da via nos dois sentidos. (Luciano Kunzler)

Varejo II

A abertura do Cestto é muito boa para a economia local. Mas por favor, o lugar tinha árvores lindas e antigas. Pelo menos podiam ter levado para outro local, não é? (Gabi Bassotto)

JC 91 anos

Parabéns ao JC pelos seus 91 anos! Uma jornada marcada por informação de qualidade e dedicação em servir à comunidade empresarial gaúcha. Que continue nos auxiliando na busca por soluções neste momento desafiador e estimulando o empreendedorismo que há em cada um de nós! (Paulo Geremia, fundador da Di Paolo)

A vocação de informar e estimular o desenvolvimento econômico e agropecuário do RS permeiam a história dos 91 anos do JC. Desejamos vida longa a esse parceiro do produtor gaúcho, levando muito conteúdo de inovação e empreendedorismo! (Mariana Tellechea, presidente da Associação Brasileira de Angus)

Parabéns ao JC pelos 91 anos de contribuição ao desenvolvimento do nosso Estado. Seu papel de estímulo ao empreendedorismo, através de informação qualificada, tem sido fundamental para o crescimento econômico do RS. (Biolchi Empresarial e Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial)

Arroz

JC, 04/06/2024 Segue forte a polêmica em torno do leilão de importação de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento, marcado para hoje (). O governo Lula vive de factóides e agora insiste que precisamos importar arroz. Os produtores, associações, federações e todos os especialistas no assunto afirmam que não há necessidade, mas mesmo assim, vão destinar mais de R$ 7 bilhões que poderiam ser muito melhor aplicados no RS. (Sérgio Tostes de Escobar)

Aviação