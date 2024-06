Enchente e gerenciamento de riscos

caderno Empresas & Negócio, Jornal do Comércio, 27/05/2024 Diante das chuvas em um volume sem precedentes no Rio Grande do Sul, gestores de negócios de todos os portes e segmentos terão de aprimorar e atualizar o gerenciamento de riscos (). A enchente no RS está sendo um pesadelo coletivo. As mudanças climáticas são reais. Os discursos ideológicos com palavras genéricas contaminadas não valem no momento de dor e tristeza, as populações devem ser protegidas pelos seus governantes. A ciência tem alertado sobre o aquecimento global e suas consequências. As referências das previsões das variações climáticas do passado devem ser atualizadas e incluídas nas políticas públicas, com apoio da iniciativa privada. (Abdon Barretto Filho)

JC 91 anos

O Jornal do Comércio completou 91 anos em 25 de maio . Neste momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, a informação de qualidade é uma prestação de serviço indispensável para a população. Parabéns por estarem cumprindo seu papel social com excelência, sendo fonte de credibilidade há 91 anos. (Danilo Vicente, diretor de Comunicação do Carrefour Brasil)

JC 91 anos II

Parabenizo o Jornal do Comércio por estes 91 anos de comprometimento com a informação segura e relevante. Diante dos desafios que encontramos hoje, o JC torna-se cada vez mais importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Parabéns a todo o time! (Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro)

JC 91 anos III

Em 91 anos de história, o Jornal do Comércio tem sido o meio de transporte das notícias mais importantes, conduzindo leitores por caminhos de informação e conhecimento. Parabéns pela trajetória de sucesso e excelência. (José Antônio Ohlweiler, presidente da Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros)

4° Distrito

JC, 21/05/2024 Comerciantes, empreendedores e moradores do 4° Distrito, em Porto Alegre, fizeram um ato para cobrar do poder público a limpeza das ruas, a religação de energia elétrica e o acesso a créditos do governo (). Todo apoio ao 4° Distrito. Sempre sofreu com os alagamentos e agora esse descaso. (Laura Glüer)

4° Distrito II

É só pagar impostos e não ter direito a nada. Ruas e avenidas todas esburacadas. Prejuízo direto com geometria, balanceamento e pneus novos. Pelo amor de Deus! O povo precisa ir na assembleia protestar. (Letícia Vener)