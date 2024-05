As cheias em Porto Alegre

Jornal do Comércio, 07/05/202 O movimento nas ruas de Porto Alegre está muito menor do que em dias úteis normais, já que a cidade vive a maior tragédia climática de sua história, com boa parte do território da Capital alagado, sem água e energia. As exceções são as avenidas Ipiranga e Bento Gonçalves, no sentido Centro-bairro (ou Porto Alegre-Viamão), que registram movimento incomum de moradores em direção ao Litoral Norte (4). Porto Alegre está em contingência, problemas sérios de abastecimento e pessoas ainda em situação de resgate. O melhor é não retornar para a cidade, ao contrário, quem puder sair seria o ideal. Única saída e entrada da cidade desobstruída, a RS-040 está extremamente movimentada. Só usem o acesso se realmente for necessário! (Tiana Brusqùe)

Cheia em Porto Alegre II

Previsão de 10 dias sem água em alguns bairros. Irá faltar até para comprar nos mercados. Quem pode, deve sair mesmo! (Rômulo Tevah)

Trânsito

JC, 07/05/2024 Com cenário de guerra devido à enchente, motoristas de Porto Alegre têm ignorado os semáforos (Site do). Isso mostra que, ainda que sejamos adultos, não podemos ficar sem fiscalização, pois agimos como crianças sem o olhar atento do pai e da mãe. Sabemos que existem leis de trânsito, mas escolhemos ignorar e colocar nossas vidas em risco, não só no trânsito, como também em outras situações. (Karen Medina)

Trânsito II

Isso já vem acontecendo há um bom tempo, provavelmente relacionado ao excesso de semáforos e, também, devido aos mesmos estarem dessincronizados, mas agora a situação é pior. Em Porto Alegre está quase uma terra sem lei! (Rodrigo Freitas)

Aeroporto

JC, 07/05/2024 A Fraport, administradora do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, informou a suspensão dos voos, inicialmente, até o dia 30 de maio - a situação pode ser revista ao longo do período. Tanto o terminal quanto a pista estão inundados em decorrência da chuva histórica que atingiu o Rio Grande do Sul (). Acredito que será bem mais. O aeroporto está com muita, muita água. (Ivy Souza)

Nível do Guaíba

Site do JC, 07/05/2024 O nível do Guaíba começou a manhã desta terça-feira em 5,27m, dois centímetros a menos do que o registrado na noite de segunda-feira. No domingo, o Guaíba chegou a 5,33m (). Quanta lentidão! E vem mais chuva por aí. (Marcelis Marques)