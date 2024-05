Com Porto Alegre esvaziada devido à tragédia, motoristas não respeitam semáforos

Parece feriado. Ao circular por Porto Alegre nesta terça-feira (7) é possível observar ruas muito mais vazias do que um dia de semana normal. O cenário faz, inclusive, com que alguns motoristas desrespeitem as regras de trânsito, passando no sinal vermelho e gerando riscos aos pedestres.

deslocamento rumo ao Litoral Norte Com escolas fechadas, gente trabalhando de suas casas (onde há luz) e uma grande parcela em, a capital gaúcha parece cenário de pós-guerra. Quem ficou na cidade ouve constantemente o barulho de helicópteros e sirenes.

Além disso, muitos semáforos estão fora de operação: são oito onde há trânsito. Avenidas importantes, como Ipiranga e João Pessoa, estão entre os pontos. Nas áreas inundadas ou isoladas, a energia foi cortada. Como não há circulação de veículos em trânsito nem pedestres, todos os semáforos dessas áreas estão fora de operação.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), no entanto, ressalta que é preciso seguir o que diz o código de trânsito, para evitar acidentes. “A EPTC reforça que os motoristas devem estar atentos à sinalização de trânsito, garantindo o respeito no compartilhamento das vias públicas. Além disso, a EPTC reforça a importância de respeitar a sinalização, não acessando as regiões que possuem bloqueios”, orienta.