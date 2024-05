As trágicas enchentes no RS

Jornal do Comércio, 03/05/2024 O lago Guaíba superou sua cota de inundação pela terceira vez em um espaço de tempo inferior a um ano, ultrapassando os 5,3 m no Cais Mauá, como consequência direta das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. São milhares de desabrigados e também de voluntários apoiando nos resgates (). Será que prefeitura e o governo do Estado não têm engenheiros que façam um estudo e resolvam este problema das enchentes que ocorrem por aqui todos os anos? Sempre a mesma coisa, pessoas perdendo a vida, outras perdendo tudo que levaram anos pra conseguir. Não acredito que não haja solução para estas enchentes. (Jorge Nobles Pires)

Enchentes II

Lamentável tudo isso... Os cientistas, pesquisadores e climatologistas têm alertado para que os governos possam planejar e reorganizar as cidades litorâneas e próximas de rios e lagos. Infelizmente, como tudo no País tropical, muito papo e ínfimas ações. Parece que nada aprenderam com a força da natureza em 2023. E se nada for feito, na próxima situação será pior, pois a previsão é aumentar ano a ano. (Nell Morato)

Enchentes III

O RS não possui efetivo para o resgate das pessoas, o acolhimento das mesmas e a desobstrução das estradas que ainda restam. É necessário o encaminhamento de toda força de trabalho disponível para auxiliar nessa tragédia. Há muito a ser feito e será preciso, ainda, muita ajuda. É hora de salvar vidas e o que restou do Estado. (Andréia Alves)

Enchentes IV

Nas entranhas do Rio Grande do Sul, onde o céu chora suas lágrimas incessantes, reside uma comunidade de bravos corações, agora envolta em um manto de aflição e desespero. As torrentes dos céus, impiedosas, têm lançado suas fúrias sobre as terras gaúchas, deixando um rastro de destruição e desamparo. Não ignoremos o chamado das águas que clamam por socorro. Se você, que lê estas palavras, reside em áreas de risco, que não hesite: procure abrigo seguro, deixe o perigo para trás. Que nossas estradas, ainda que estreitas e precárias, não nos separem da empatia que nos une como humanidade. O Rio Grande do Sul precisa do nosso apoio, da nossa compaixão, da nossa solidariedade. Que a nossa resposta seja um eco de amor que ressoe através das montanhas e vales, mostrando que, juntos, somos mais fortes do que qualquer tormenta. (Mauro Gaglietti)

Combustíveis

Site do JC, 04/05/2024 O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) percorreu a cidade de Porto Alegre, no sábado passado, para verificar denúncias de que alguns postos de combustíveis estariam praticando aumentos abusivos nos preços. Com a Capital isolada, muitos postos já não têm mais combustíveis (). Comerciantes que fazem isso na situação em que se encontra o RS, deveriam ir presos! (Carlinhos Nunes de Oliveira)