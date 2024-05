Ministério Público fiscaliza aumento abusivo em preço de combustíveis em postos

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), está percorrendo a cidade de Porto Alegre neste sábado (4). A equipe verifica denúncias de que alguns postos de combustíveis estariam praticando aumentos abusivos nos preços, especialmente, devido ao aumento da demanda. Conforme o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, que comanda as ações, cinco equipes de servidores do MPRS trabalham nas principais avenidas da cidade conferindo documentações referentes à movimentação nos preços nos últimos dois ou três dias. “Até agora, encontramos pelo menos quatro postos com aumento de cerca de 30 centavos no litro do combustível, sem que haja nenhuma justificativa. Ao mesmo tempo, há outros sem qualquer alteração de preço há mais de 15 dias. Vê-se que são empresários de boa fé”, contou o promotor.Os postos que praticaram os aumentos abusivos foram autuados pelo Procon municipal e pela Delegacia do Consumidor. Ainda, serão abertos expedientes no MPRS para que sigam as investigações de crimes contra as relações de consumo. As equipes devem seguir com as fiscalizações nos próximos dias.