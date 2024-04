Contas de água mais caras

A explicação do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) para as cobranças de água mais altas em Porto Alegre foi a de que, em março, o departamento voltou a utilizar os valores indicados nos hidrômetros. Entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024 os números não haviam sido conferidos, período em que a cobrança foi feita baseada na média do consumo de agosto, setembro e outubro de 2023 (Jornal do Comércio, 22/04/2024). Acredito que falta uma boa administração. Primeiro desmontam, depois tiram a credibilidade do setor público para privatizar. Infelizmente não há governo para as demandas do povo. (Ana Machado)