Diretor do Dmae explica alta nas cobranças de conta de água em Porto Alegre

Na tarde desta sexta-feira (19), o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Maurício Loss, reuniu-se com a imprensa e comentou sobre as cobranças mais recentes do consumo de água em Porto Alegre. Em março, o departamento voltou a utilizar os valores indicados nos hidrômetros - que não foram conferidos de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024, período em que a cobrança foi feita baseada na média do consumo de agosto, setembro e outubro de 2023.

Em novembro de 2023, o DMAE rompeu o contrato com a empresa que realizava a verificação dos hidrômetros na Capital, adotando modelo que não necessitava de vistoria dos equipamentos para a elaboração das contas de água dos meses seguintes. Em março, já com uma nova empresa efetuando as checagens, passaram a ser cobrados valores mais altos do que os anteriores, em virtude da diferença de consumo não contemplada nas contas — causada principalmente pelo maior uso de água no verão.

LEIA TAMBÉM: Manutenção do Dmae segue causando interrupções de abastecimento em Porto Alegre

O diretor reforçou orientações já divulgadas pelo departamento para quem deseja questionar os valores das contas. Tem direito à revisão quem recebeu cobrança igual ou maior a 30% das quantias regulares, e o pedido deve ser realizado através do e-mail do DMAE ( [email protected] ), com foto da conta e do hidrômetro. A partir do dia 25 de abril, a solicitação pode ser feita pelo WhatsApp da prefeitura (51 3433-0156). Também são disponibilizados cinco postos para atendimento presencial.

Com o aumento dos valores, a política para o parcelamento das contas mudou: os pagamentos podem ser feitos em até 60 vezes, e a parcela mínima, antes de R$97,20, agora é de R$ 19,44. O cliente pode escolher entre inserir as parcelas nas contas mensais ou receber um carnê separado. O parcelamento também poderá ser solicitado pelo WhatsApp da prefeitura a partir do dia 25.

Quando questionado a respeito de cobranças errôneas, Maurício afirmou que, apesar de existir a possibilidade de equívocos acontecerem, os resultados com a nova companhia de leitura dos hidrômetros têm sido melhores do que os que a empresa antiga apresentava. O diretor reiterou que o DMAE está "abrindo caminhos" para facilitar a resolução de eventuais transtornos e que é muito importante que sejam feitos pedidos de revisão de valores.

Confira os postos e horários de atendimento presencial

• Comercial Centro - rua José Montaury, nº 159. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30min.

• Zona Leste - rua Professor Cristiano Fischer, nº 2402. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30min.

• Tudo Fácil POP Center - avenida Júlio de Castilhos, nº 235, no 3º andar. Atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h e, aos sábados, das 9h às 13h.

• Tudo Fácil Bourbon Wallig - avenida Assis Brasil, nº 2611. Atendimento de segunda a sexta-feira das 10h às 20h e, aos sábados, das 10h às 14h.

• Tudo Fácil Zona Sul - avenida Wenceslau Escobar, nº 2666. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.