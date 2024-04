Um Plano Diretor específico para o Centro e o 4º Distrito

Coluna Pensar a Cidade, Jornal do Comércio, 27/03/2024 Em vigor há dois anos, as leis que criam um Plano Diretor específico para o Centro e para o 4º Distrito, em Porto Alegre, são objeto de auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). São duas leis, vigentes desde 2022, que concedem estímulos à construção civil nessas regiões (). Parabéns pela matéria! São dados pouco conhecidos pelos cidadãos, mas de muita importância porque dizem respeito à transferência de recursos públicos (a dívida contraída pelo município) para o setor imobiliário e da construção civil. (Luciano Fedozzi)

Construção civil II

O que justifica incentivos à construção civil no Centro Histórico, se é a região que registra maior número de imóveis desocupados (segundo o Censo do IBGE) e que, por ser uma extremidade geográfica, apresenta dificuldades no fluxo de automóveis? (Beatriz Carlesso)

Mercado Público

Coluna Minuto Varejo, site do JC, 26/03/2024 No dia 26 de março, data do aniversário de 252 anos de Porto Alegre, o Mercado Público - um dos maiores ícones do comércio da Capital e situado no coração do Centro Histórico - amanheceu sem luz. A energia foi restabelecida somente às 8h20min (). Deviam colocar energia solar. Daí, acabavam com o problema e o prejuízo dos comerciantes. (José Francisco Marinho Filho)

Empreendedorismo

Caderno GeraçãoE, JC, 28/03/2024 Fatores como educação, apoio público e segurança são alguns dos motivos que tornam Porto Alegre uma boa opção para os negócios (). Concordo! Só acho que tinham que sair um pouco do Centro da cidade e fazer mais eventos em outras regiões. (Alexandre Valli)

Cultura

Site do JC, 24/01/2024 A Intrusa, um filme baseado na obra de Jorge Luis Borges, movimentou o Pampa gaúcho no fim da década de 1970 (). Muito bom! Excepcional esta forma de narrar uma história e transcendê-la, de modo a podermos ver a poeira, o calor, os sons e a música e quase percebermos os sentimentos e os movimentos que ainda estão suspensos no tempo. (Sérgio Medeiros Rodrigues)

Negócios

Caderno Logística, JC, 02/04/2024 A Shopee, marketplace que conecta vendedores, consumidores e grandes marcas, otimiza sua malha logística no Brasil com a inauguração do 11º centro de distribuição, o primeiro no Rio Grande do Sul (). Só alegria, o Brasil em reconstrução. (Giovane Santos)