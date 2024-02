Jornal do Comércio, 05/02/2024 Depois de registrar o terceiro superávit seguido, com um saldo positivo de R$ 3,6 bilhões nas contas públicas de 2023, o governo do Rio Grande do Sul cogita reajustes discretos e revisões de carreira para servidores do Estado (). Espero que não esqueçam dos aposentados. (Jorge Goebel)

Vacinação

Site do JC, 08/02/2024 Ao exigir a carteira de vacinação em dia contra a Covid-19 para a matrícula na rede pública estadual de ensino, o governador do Rio Grande do Sul segue a norma do Ministério da Saúde que tornou obrigatória a imunização para crianças de seis meses a cinco anos de idade (). É um absurdo! O Estado está se impondo sobre a liberdade de escolha dos pais. (Júlia B. Zardo)

Esqueletão

Site do JC, 09/02/2024 O Edifício Galeria XV de Novembro, no Centro Histórico da Capital, apelidado de Esqueletão, está com a demolição agendada para as próximas semanas (). Uma estrutura desgastada pelo tempo está aí a 70 anos? Serve de estudo para comunidade da Engenharia Civil. Podiam fazer uma praça no lugar dessa obra inacabada. (Giovane Silveira Mello)

Aviação

Site do JC, 13/02/2024 A Justiça dos Estados Unidos aceitou parcialmente o pedido em que a Gol acusa a Latam de "ação predatória" para obter aeronaves, pilotos e lessores (). Uma porcaria querendo tomar o lugar de outra porcaria. Além de um péssimo serviço prestado aos passageiros, as tarifas são caras. (Lucas Novaes)

Aeroportos

Coluna Plano de Voo, JC, 08/02/2024 O governo do Estado publicou o edital da parceria público-privada (PPP) dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo. O leilão para definir quem vai operar, fazer a manutenção e ampliar a capacidade da infraestrutura dos dois terminais será em maior (). O novo terminal de passageiros de Passo Fundo foi construído como em 1960: retangular e com embarque e desembarque no mesmo nível. Isso só aumenta o congestionamento de passageiros e de pessoas no receptivo. (Cláudio Lemes Louzada)

Minuto Varejo