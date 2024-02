Preparação para demolição do Esqueletão já é visível para quem passa pelo Centro

O Edifício Galeria XV de Novembro, localizado no Bairro Centro Histórico e apelidado de Esqueletão, está com a demolição agendada para iniciar nas próximas semanas, de acordo com o prefeito Sebastião Melo. Para quem passa pelas proximidades da Rua Marechal Floriano Peixoto, já é possível ver as preparações para as obras, com as telas de proteção cobrindo uma das laterais.