Edital e leilão de PPP dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo já têm previsão

ótima notícia para Passo Fundo e Santo Ângelo!", avisou o governador Eduardo Leite, em seu perfil na rede social X, antigo Twitter. Leite postou informação sobre a definição do edital e previsão de leilão da "Começamos o dia com uma!", avisou o governador Eduardo Leite, em seu perfil na. Leite postou informação sobre a definição do edital e previsão de leilão da Parceria Público-Privada (PPP), que terá verba do Estado , dos aeroportos das duas cidades do interior gaúcho.

O Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas (CGCPPP) aprovou, em reunião na manhã desta quinta-feira (8), no Palácio Piratini, a modelagem e o lançamento das regras para o tipo de concessão, que terá parte de aporte do governo estadual.

Já estão separados R$ 29 milhões para quem vencer a disputa poder aplicar em melhorias nos dois aeródromos. A mudança para PPP e injeção de recursos foram definidas em 2023 . O volume de investimentos de quem assumir as operações é projetado em mais de R$ 100 milhões.

O recurso estadual será usado em obras no terminal de passageiros de Santo Ângelo e em pistas de táxi e pátio de aeronaves dos dois terminais que devem ser realizadas nos três primeiros anos da parceria.

O edital será lançado no dia 15, após o Carnaval. Leite afirmou que espera que o leilão ocorra em maio. A oferta será na B3, a bolsa de valores brasileira. "Estamos dando mais um passo importante para fortalecer a aviação regional e o desenvolvimento do Estado", escreveu o governador no X.

O governo informou ainda que o projeto passou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).