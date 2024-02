Com um investimento de R$ 38 milhões, Porto Alegre vai adquirir mais 12 ônibus elétricos ainda no primeiro semestre deste ano. Os recursos serão utilizados também na aquisição das estruturas de recargas dos veículos, a serem instaladas nas garagens de três empresas. Os ônibus terão uma autonomia de 250km a 280km com uma única carga (). Se os ônibus são elétricos, a passagem não deveria ser mais barata? Isso porque são mais econômicos do que os movidos a diesel. (Raoni de Menezes)

A Extremosa é uma espécie exótica, que foi trazida da Ásia, de países como China e Índia. As flores rosas dessas árvores podem ser vistas no verão em Porto Alegre (). Elas são lindas! Dão um colorido para a cidade. (Aline Almeida)

Parabéns pela matéria, adorei! Enriqueceu meu conhecimento saber as origens da árvore. Amo essas flores! (Rosane Marques)

Quarenta anos depois, o impacto do álbum de estreia de Nei Lisboa é indiscutível, assim como seu papel na cena cultural do Rio Grande do Sul. Na época, porém, esse caxiense que tão bem cantou a vida na Capital era um novato lutando por espaço. E, até chegar ao tão sonhado primeiro LP, haveria um bom caminho a percorrer (). Adoro o disco, adoro o Nei. Foi ótimo saber a história desse álbum que sempre ouço com grande prazer, além do agradável sentimento de nostalgia que o texto, com a descrição aprimorada de uma época, foi capaz de provocar em quem frequentava o Bom Fim, como eu. (José Honorato Santos de Moraes)