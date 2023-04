Disco de estreia de Nei Lisboa, 'Pra Viajar no Cosmos' completa 40 anos

Bom Fim, Porto Alegre, 1980. A efervescência do bairro, antes concentrada na Esquina Maldita - como era conhecido o cruzamento da avenida Osvaldo Aranha com a rua Sarmento Leite, nos arredores da Ufrgs - já havia começado a migrar para o entorno da João Telles. Em dezembro, aquele se tornaria o endereço da "fauna ensandecida do Ocidente", que circulava entre bares como João, Lola, Luar Luar, Cais, Escaler, Fedor e, mais tarde, bateria ponto na Lancheria do Parque.

A alguns metros do "fervo", no 10º andar de um prédio na avenida Cauduro, os jovens Nei e Augustinho tentam encontrar o título para uma composição que desejam inscrever no Musipuc. O festival, notório por revelar grandes nomes da música gaúcha, fora interrompido por dois anos, mas ganharia nova edição em novembro.

À mesa da cozinha, saboreando um cafezinho feito pela mãe de Nei, Dona Clélia, um deles solta:

— Pra viajar no Cosmos…

E o outro emenda:

— …não precisa gasolina.

"Não lembro quem falou primeiro e quem completou, tipo Rei do Gatilho do Moreira da Silva: 'Eu garanto que foi ele / Ele garante que fui eu'", brinca o guitarrista Augusto Licks, ao recontar a história.

Nei Lisboa corrobora a versão do antigo parceiro musical, mas sem muita certeza. "Foi algo assim… Só não lembrava das circunstâncias, de que tinha sido pra inscrever no festival", diz.

O fato é que o nome encaixou como uma luva para a canção, um blues malandro com o espírito daquela virada de década. E, de tão impactante, também batizou o primeiro disco de Nei. Pra Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina seria lançado bem depois do Musipuc - de forma independente, em setembro de 1983.

Dois anos antes, a faixa-título, até então conhecida apenas por quem frequentava o circuito de shows independentes da cidade, chegava a um público mais amplo. O radialista Mauro Borba lembra do dia em que um jovem tímido de cabelos compridos foi até o estúdio da Bandeirantes FM (que logo viraria Ipanema), na avenida José Bonifácio, levando uma versão demo de Pra Viajar no Cosmos… Era o próprio Nei, na época com 22 anos.

"Foi em 1981. Ele tinha gravado essa fita rolo no estúdio da (gravadora) Isaec e apareceu lá porque a emissora era uma das poucas que davam espaço para quem estava começando. A aceitação foi muito boa, a música começou a rodar direto na programação", afirma.

Seja retratando a paisagem metropolitana (como em Berlim-Bom Fim, aquela da "fauna ensandecida do Ocidente", de Carecas da Jamaica), seja expondo as cicatrizes deixadas pelo regime militar (E a revolução, de Cena Beatnik, uma homenagem a seu irmão mais velho, o poeta e guerrilheiro Luiz Eurico, assassinado em 1972), Nei se consagrou como um cronista musical da Capital. "Me criei no entorno da Redenção, quase de frente para o Araújo Vianna. Não há como negar meu vínculo com o bairro, sobretudo lá no início da carreira. Pra Viajar no Cosmos… é fruto dessas vivências", concorda o cantor.

Para o músico, pesquisador e jornalista Arthur de Faria, essa habilidade faz de Nei Lisboa "um dos poucos compositores do Estado no nível de Lupicínio Rodrigues". Em trecho inédito de um dos próximos volumes da série Porto Alegre: Uma Biografia Musical (o primeiro livro saiu no ano passado, pela Arquipélago Editorial), Faria o inclui no "quarteto dos mais significativos cantautores gaúchos dos últimos 25 anos do século XX". "Se Vitor (Ramil) e Bebeto (Alves) dedicaram sua vida a conectar o mundo e o pampa, e Nelson (Coelho de Castro) é um mestre da tradição emepebística, Nei é quem vai se tornar o porta-voz da juventude urbana porto-alegrense ao longo desse tempo."

Quarenta anos depois, o impacto do álbum de estreia de Nei Lisboa é indiscutível, assim como seu papel na cena cultural do Rio Grande do Sul. Na época, porém, esse caxiense que tão bem cantou a vida na Capital era um novato lutando por espaço. E, até chegar ao tão sonhado primeiro LP, haveria um bom caminho a percorrer. Não tão longo quanto uma viagem cósmica, mas certamente com muita gasolina pra queimar.