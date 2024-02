Porto Alegre terá mais 12 ônibus elétricos ainda no primeiro semestre de 2024

Com um investimento de R$ 38 milhões, Porto Alegre vai adquirir mais 12 ônibus elétricos ainda no primeiro semestre deste ano. Os recursos financeiros serão utilizados também na aquisição das estruturas de recargas dos veículos que serão instaladas nas garagens das empresas Sudeste, Nortran e Viação Teresópolis Cavalhada (VTC). A previsão é que sejam realizadas 130 viagens por dia nas duas linhas. Os ônibus terão uma autonomia de 250km a 280km com uma única carga.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, informa que os novos veículos serão utilizados nas linhas 178.1 - Praia de Belas, que vai do Terminal Azenha ao Centro via Borges de Medeiros, e a nova linha Integradora, que terá partida também na Azenha rumo ao Centro Histórico e hospitais localizados na área central. As duas linhas vão partir do Terminal Azenha. "Os ônibus foram adquiridos pelas três empresas e cada uma delas terá direito a quatro veículos", destaca.

Segundo Castro Júnior, existem outras empresas interessadas em realizar testes com ônibus elétricos na linha 520.3 - inclusive empresas chinesas. "Além da Caio e da Marcopolo teremos outras empresas com veículos na linha linha 520.3 - Triângulo/24 de Outubro/Auxiliadora", ressalta. Conforme o secretário, os ônibus adquiridos pela Sudeste, VTC e Nortran foram comprados da Marcopolo e Caio. "A utilização dos dois ônibus em teste na Capital serve de laboratório para o treinamento dos motoristas. Quando chegarem os 12 novos ônibus já existirá um conhecimento dos motoristas das três empresas", acrescenta.

A frota de ônibus de Porto Alegre é composta por 1.173 ônibus que transportam 600 mil passageiros por dia. No mês, são 15,5 milhões de passageiros. No primeiro semestre deste ano, 12 veículos elétricos vão ser incorporados a frota. A prefeitura realizou a inscrição no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal para a aquisição de 600 ônibus - 500 diesel e 100 elétricos. "A gente espera que ainda em 2024 tenhamos uma resposta do governo federal sobre a compra dos veículos. Dando tudo certo faremos o processo de licitação e possivelmente os novos carros devem entrar na frota em 2025", destaca.

Passageiros elogiam novo veículo e pedem linha em outros bairros da Capital

O novo ônibus elétrico nas cores verde e lilás em circulação na linha 520.3 - Triângulo/24 de Outubro/Auxiliadora chama a atenção por onde passa. Responsável por 32 viagens - 16 por sentido - que serão oferecidas diariamente o veículo recebeu elogios dos passageiros. Nesta terça-feira (6), todos os usuários que utilizaram a linha fizeram um pedido: a colocação dos ônibus elétricos em outros bairros de Porto Alegre. O atendente de lanchonete Sandro Peixoto, morador da Lomba do Pinheiro, disse que adorou o conforto, o silêncio e a climatização do veículo. "Outros bairros merecem receber esse ônibus elétrico", comenta. O estudante Henrique Santos, residente do bairro Cristo Redentor, fez sua estreia no carro e também rasgou elogios ao ônibus. "Nem a porta ao fechar faz barulho", destaca. Tamara Boavista, moradora de Alvorada, defendeu a proposta de colocação dos ônibus elétricos em outras linhas de Porto Alegre e também da Região Metropolitana. "Gostei do conforto e do silêncio do veículo", acrescenta.