Empresa Viamão Ltda arremata Carris por R$ 109 milhões

A sessão pública de leilão da Companhia Carris Porto-Alegrense aconteceu na tarde desta segunda-feira (2), em Porto Alegre, com apenas duas empresas interessadas. A Empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda foi a vencedora do leilão com uma proposta de R$ 109.961.560,00. O lance mínimo do leilão era de R$ 109 milhões. A empresa Viação Mimo Ltda, segunda interessada, foi desclassificada pois não apresentou documentação necessária conforme o item 10.4 do edital de licitação, que versa sobre garantias.



Às 13h45min, os representantes interessados levaram suas propostas em três envelopes, nos quais constavam suas ofertas e garantias. A oportunidade para as empresas se encerrou às 14h pontualmente. A concessão da estatal por duas décadas inclui, ainda, a venda de ações e bens (como ônibus e terrenos) e a operação de 20 linhas.

A regulação e fiscalização da empresa que assumir o comando da Carris será por conta da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Entre as razões alegadas pela prefeitura para a desestatização estão o alto custo de operação da companhia (cerca de 20% maior do que o de outras operadoras de transporte coletivo na Capital) e a necessidade frequente de elevados investimentos para qualificar o serviço oferecido ao passageiro, como a aquisição de novos ônibus com ar-condicionado e, futuramente, veículos elétricos.



Na manhã desta segunda-feira (2), os rodoviários contrários à privatização da Carris decidiram entrar em greve contra a realização do leilão



A Carris é uma operadora de serviço de transporte público responsável por rotas de ônibus de Porto Alegre desde 1872. Caracteriza-se por ser uma sociedade de economia mista, com o controle acionário da prefeitura de Porto Alegre (que detém 99,9% das ações). . Entre as razões alegadas pela prefeitura para a desestatização estão o alto custo de operação da companhia (cerca de 20% maior do que o de outras operadoras de transporte coletivo na Capital) e a necessidade frequente de elevados investimentos para qualificar o serviço oferecido ao passageiro, como a aquisição de novos ônibus com ar-condicionado e, futuramente, veículos elétricos.Na manhã desta segunda-feira (2),. Em decorrência disso, 40% da frota não saiu das garagens, mas não houve bloqueios. Estava prevista uma caminhada até o prédio da prefeitura onde foi realizada a sessão, o que não ocorreu.. Caracteriza-se por ser uma sociedade de economia mista, com o controle acionário da prefeitura de Porto Alegre (que detém 99,9% das ações).