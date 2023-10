Jornal do Comércio, 20/10/2023 No dia 19 de outubro, data em que o Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre completou 220 anos, foi inaugurado o Hospital Nora Teixeira, oitavo do grupo. Com 30 mil metros quadrados de área e 15 andares, o hospital teve um investimento de R$ 284 milhões - deste total R$ 230 milhões foram de doações de empresários (). Muito importante para a população de Porto Alegre. Já estive no local e está mesmo fantástico. (Emílio Becker Filho)

Hospital Nora Teixeira I

Se todos empresários fizessem semelhante atitude, com toda certeza teríamos um SUS mais eficiente. (Luiz Carlos Pianta Einloft)

4° Distrito

O Armazém da Rita abriu as portas no centro cultural do 4° Distrito com a proposta de resgatar a cultura das padarias de bairro, oferecendo um cardápio simples e acessível. Amei a proposta. Vou visitar. (Marcia Vargas)

Ginástica artística

A ginástica artística do Rio Grande do Sul tem ganhado competições Brasil afora. Atletas do Grêmio Náutico União (GNU), em Porto Alegre, vêm se destacando em grandes competições. Muito bom saber que o Brasil não é mais só o País do futebol. (Patrícia Ribeiro)

Porto de Rio Grande

JC, 16/10/2023 ). Parabéns aos empresários por investir no porto do Mercosul! (José Carlos Quevedo) A companhia Van Oord Serviços de Operações Marítimas foi a vencedora da licitação para realizar a dragagem dos canais externo, interno e dos berços do cais público do Porto de Rio Grande. O valor da obra foi estipulado em R$ 94,5 milhões (). Parabéns aos empresários por investir no porto do Mercosul! (José Carlos Quevedo)

Ciclovia da Ipiranga