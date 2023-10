Com investimento de R$ 284 milhões, Hospital Nora Teixeira será inaugurado na quinta-feira

O Hospital Nora Teixeira, o oitavo do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, no Centro Histórico, será inaugurado nesta quinta-feira (19) quando a instituição de saúde completa 220 anos de fundação. A cerimônia será realizada às 16h na praça Alexandre Grendene Bartelle para convidados, funcionários e corpo clínico do hospital. Com 30 mil metros quadrados de área e 15 andares, o hospital teve um investimento de R$ 284 milhões - deste total R$ 230 milhões foram de doações de empresários. O hospital que integra o complexo Santa Casa possui uma rua coberta.

Durante entrevista coletiva no saguão do hospital nesta terça-feira (17), o diretor do Nora Teixeira, Fernando Lucchese, disse que no primeiro ano de funcionamento da instituição de saúde são esperadas um total de 10 mil internações. No segundo ano, a previsão é de 11,5 mil pacientes. Também diretor médico dos hospitais São Francisco e da Criança Santo Antônio, Lucchese ressaltou que o novo hospital terá a mais moderna Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do País com 20 leitos - a UTI Ling Sheun Ming. "É a melhor UTI do Brasil com camas e macas computadorizadas compradas na Europa. Cada box da unidade terá capacidade de ocupação para o paciente e seus familiares", ressalta.

O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Englert, disse que o objetivo do casal Nora Teixeira e Alexandre Grendene era que outras pessoas participassem do projeto e eles conseguiram mobilizar outros empresários para a causa da Santa Casa. Nora Teixeira afirmou que estava orgulhosa de trabalhar com a equipe da Santa Casa de Misericórdia. "A gente só pode ir atrás de doadores se acreditamos na instituição. A Santa Casa possui uma administração fantástica e um corpo clínico excelente." Nora afirmou que entrou no projeto porque a Santa Casa precisava de recursos financeiros. "Mostrei a um grupo de empresários a situação passada pelo doutor Fernando Lucchese. Todos os empresários apoiaram e nunca tivemos um 'não' ao projeto", acrescenta. Segundo Nora Teixeira, as famílias acreditaram na proposta e doaram quantias significativas de R$ 10 milhões, R$ 15 milhões e R$ 20 milhões. Estou orgulhosa porque é um instituição que eu confio" destaca.

O diretor-geral da Santa Casa, Júlio Matos, informou que o Nora Teixeira se soma aos outros sete hospitais já existentes no quarteirão do Centro Histórico de Porto Alegre, totalizando nove hospitais de propriedade da Santa Casa - incluindo o Hospital Dom João Becker, em Gravataí, incorporado em agosto de 2018. Segundo Matos, o Hospital Nora Teixeira irá entregar mais saúde à população, com a nova emergência para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de outros serviços que irão garantir a sustentabilidade do empreendimento, como unidades de internação exclusivas para pacientes usuários de planos de saúde e particulares.

Nos 30 mil metros quadrados do hospital, está situada a nova emergência SUS (que passou dos 600 metros quadrados para 2.325 metros quadrados). A maternidade e Centro da Mulher (Santina De Carli Zaffari) funciona no primeiro andar. O segundo andar é ocupado pelo Centro de Oncologia - Família Irineu Boff. No terceiro andar, funciona a UTI Ling Sheunn Ming. Do quarto andar ao 9º andar funcionam as unidades de internação que levam o nome de empresários gaúchos na seguinte ordem: João Jacob Vontobel; Josapar/Real Empreendimentos; Família Regina e Hermes Gazzola; Flávio Sérgio Wallauer e família; Caio Poester e Renato Bastos Ribeiro.

O hospital Nora Teixeira está localizado ao lado do Hospital Santa Clara, entre as avenidas Oswaldo Aranha e João Pessoa, e sua construção é composta por: Central de Recebimento e almoxarifado; almoxarifado médico; estacionamento; Nutrição; centro de diagnóstico por imagem; bistrô e loja e central de materiais e esterilização. O Nora Teixeira possui uma rua coberta e um sistema de passarelas. Com início nas proximidades do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa, a rua é protegida por uma estrutura de quatro mil metros quadrados que possibilita que pacientes e familiares possam ir até a entrada principal do hospital. A estrutura interliga as outras unidades do complexo hospitalar.