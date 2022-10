Nova emergência da Santa Casa começa a operar nesta quinta-feira

Paciente certo no local correto, esta é a ideia que norteia o funcionamento da nova emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Inaugurada na tarde desta quarta-feira (19), no aniversário de 219 anos da instituição, a emergência do Hospital Nora Teixeira começa a operar nesta quinta-feira e é o primeiro setor do espaço a funcionar. A construção foi viabilizada a partir da doação de R$ 80 milhões do casal de empresários Alexandre Grendene e Nora Teixeira. O custo total da obra é estimado em R$ 255 milhões.

Construção foi viabilizada a partir da doação de R$ 80 milhões do casal de empresários Alexandre Grendene e Nora Teixeira. FOTO: TANIA MEINERZ/JC

"O que mais me encantou aqui foi que todos recebem o mesmo atendimento, não interessa se são pacientes SUS ou particulares. Uma vez, estava com uma hérnia de disco e vi o quanto as enfermeiras atendiam as pessoas de forma humanizada", relata Nora.

A emergência buscará manter a média de 1.400 atendimentos mensais da antiga unidade, localizada no Hospital Santa Clara. O novo espaço terá um processo assistencial amplo, voltado ao referenciamento das complexidades. O atendimento de forma individualizada, humanizada e segura conta com o aumento de leitos físicos na sala de observação dos atuais 13 para 28, sendo três de isolamento com boxes individuais.

Além disso, foram instaladas 18 poltronas para aplicação de medicação, seis salas de acolhimento e consultórios, sendo uma específica para eletrocardiografia; três salas de estabilização clínica - também conhecidas como salas vermelhas -, um centro de diagnóstico por imagem, que inclui tomografias, raio-x e ecografias, e também uma unidade para atendimento de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"Nós somos referência para o atendimento de pacientes com AVC e infarto. Temos cinco leitos vinculados para o tratamento desses pacientes. A migração da antiga emergência para o Hospital Nora Teixeira, com a presença da tomografia no mesmo andar, terá um impacto muito importante nos nossos tempos de resposta. Hoje, são muito bons mesmo encaminhando o paciente para outro hospital dentro do complexo para realizar o exame de imagem, então imaginamos que será ainda melhor", comenta a médica Ana Paula Aerts.

Outros dois pontos de enfermagem irão garantir o atendimento mais ágil aos pacientes. Com 2.325m², a nova emergência possui um espaço de atendimento quatro vezes maior do que a área antiga, que apresentava 600m². A previsão é de que a nova unidade esteja operando 100% até o final do primeiro semestre de 2023. O restante dos andares será destinado para convênios e particulares. Os próximos a ficarem prontos são aqueles que receberam doações e possibilitaram o desenvolvimento mais ágil das obras, como, por exemplo, da família Zaffari.

"Estive aqui na semana passada e fiquei muito feliz em ver o entusiasmo e amor das pessoas que trabalham na Santa Casa, é uma coisa impressionante", parabeniza Grendene.