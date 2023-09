Jornal do Comércio, 30/8/2023 Após anunciar um processo de reestruturação do negócio, diante dos casos de cancelamento de pacotes de viagem já pagos pelos consumidores, a agência online de viagens 123milhas deu entrada no processo de recuperação judicial. O pedido foi impetrado no dia 29 de agosto, na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais (). Ao contrário de suas concorrentes, a 123 não intermedia a compra nem emite passagens, não tem sequer parceria com as companhias aéreas. Toma o dinheiro do consumidor com a promessa de futuramente comprar a passagem, oferta preços que nenhuma companhia vai bancar. O modelo do negócio é baseado no estelionato, o que deveria impedir a recuperação judicial. Resta saber se os sócios irão para cadeia e responderão com seus bens pessoais. (Roberto Barbosa de Carvalho Netto)

Martau

JC, 16/06/2023 Após ter a falência decretada em julho de 2021 e revertida no Tribunal de Justiça em definitivo em setembro do ano passado, a Martau, tradicional fabricante de ventiladores e eletrodomésticos com sede em Porto Alegre, teve o plano de recuperação aprovado por credores no mês de junho (). Ventilador de teto sua obra prima, torço muito para sua recuperação, empresa gaúcha! (Miguel Kirchner Portela)

Sem teto

Fernando Albrecht, na sua coluna Começo de Conversa de 28/08/2023, comenta o aumento dos sem teto em todos os pontos de Porto Alegre. Há muito tempo tenho notado isso. Como temos uma taxa de natalidade irrisória e não sofremos o inconveniente das migrações, só tem uma explicação: a economia gaúcha despencando há muitos anos. (Eduardo Fossati, engenheiro civil)

Concessões de rodovias

JC, Caderno Logística, 05/09/2023 Obras em rodovias concedidas avançam no Rio Grande do Sul. Para garantir as obras, mais pedágios integram a malha rodoviária gaúcha (). Seria de grande valia sabermos os custos dessas intervenções, principalmente para que haja a comparação com os praticados pelos nossos governos! É do JC prestar-nos esse valioso serviço. Não foi feita a comparação de custos e prazos com as intervenções governamentais nos mesmos tipos de serviços. Ficamos sem referência. (Iara Carvalho Proença)

Faustão

Por mais que eu me esforce para ser patriota, não consigo realizar meu sonho, que é um dia ver o meu Brasil um país sério e igualitário no trato com seus cidadãos, respeitado e amado pelo seu povo, independente da classe social e do nível intelectual em que se enquadre. Esse episódio do transplante de coração do Faustão é pra deixar até uma pedra enrubescida! (Manoel Luiz Silva dos Santos)