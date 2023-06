Credores aprovam plano de recuperação da Martau, fabricante de ventiladores

Martau, tradicional fabricante de ventiladores e eletrodomésticos com sede em Porto Alegre, teve o plano de recuperação aprovado por credores nesta quarta-feira (14). Com isso, a empresa, que já vinha operando e dando sinais de retomada, terá fôlego maior necessário para concluir sua reestruturação e oxigenar seu caixa, segundo o CEO da companha, Milton Martins. Após ter a falência decretada em julho de 2021 revertida no Tribunal de Justiça em definitivo em setembro do ano passado, a(14). Com isso, a empresa, que já vinha operando e dando sinais de retomada, terá fôlego maior necessário para concluir sua reestruturação e oxigenar seu caixa, segundo o CEO da companha, Milton Martins.

• LEIA TAMBÉM: Martau adota medidas para garantir continuidade da operação

“Várias ações nas quais a Martau vem trabalhando passam a destravar como investidores DIP Finance, plataforma crowdfunding, cessão da marca para indústrias parceiras para produção de produtos Martau sob supervisão e mesma tecnologia mediante recebimento de royaltys (off Label), restabelecimento de créditos com fornecedores com prazo para pagamento. Agora é seguir trabalhando muito para a Martau voltar a operar em maior volume”, explica Martins.

Dos créditos presentes com direito a voto, quase 95% votaram favoravelmente ao plano de recuperação da empresa. Considerando a renúncia de créditos dos sócios e os deságios aprovados, o montante da dívida a ser paga pela Martau caiu de R$ 17 milhões para R$ 10 milhões. Segundo CEO, o plano, negociado com credores, permitirá conciliar interesses de todos.

As condições aprovadas na assembleia de credores concederam carências para a Martau começar a pagar devedores após a homologação pela justiça, que variam de três meses (credores trabalhistas) até 12 meses (grandes credores). Para estes últimos, os prazos para pagamentos, após homologação do plano e cumprimento das carências, são de 96 a 120 meses, dos quais, nos primeiros 24 meses, serão pagos somente a remuneração aos credores.

“Dentro dos princípios que norteiam os legisladores, a lei que ampara os processos de recuperação judicial, busca ajudar um ente econômico a não falir. Outro fator positivo é que a nova lei de recuperação judicial e falências incorporou o investidor chamado de dip financing, do inglês. Nesse formato, o risco do investidor é próximo de zero. Esse modelo é comum e muito usado em outros países, em especial nos EUA e Inglaterra. E vamos utilizar essa ferramenta para reerguer a Martau”, aponta Martins.

O que é Dip Financing

O Dip Financing é a modalidade de financiamento para empresas em recuperação judicial que possibilita suprir a falta de fluxo de caixa para arcar com as despesas operacionais enquanto a empresa está sob a proteção judicial. Ou seja: um instrumento necessário para garantir que as companhias continuem funcionando, já que a maioria delas está em uma crise de liquidez, sem os recursos necessários para saldar sequer suas obrigações correntes. Mesmo estando contemplado na nova lei, o dip financing ainda é pouco divulgado.



A Martau

Marca presente no mercado há mais de 60 anos, a Martau é a única fábrica de ventiladores no Rio Grande do Sul. Atualmente, é a única indústria nacional que produz ventiladores de teto da linha premium (motor 16 polos, bobinado com fio de cobre, alumínio 99,7% de pureza para fundição). A grife americana de ventiladores de teto que comercializa produto com mesmas características e qualidade, a Hünter, produz tudo na China e deixou de operar no varejo brasileiro. No caso da Martau, faz questão de destacar o CEO Milton Martins, todos os fornecedores e sistemistas são brasileiros, prioritariamente, gaúchos.