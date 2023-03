Martau adota medidas para garantir continuidade da operação

Luciane Medeiros

A Martau, tradicional fabricante de ventiladores e eletrodomésticos com sede em Porto Alegre, vem implementando uma série de medidas desde o cancelamento da falência. Uma das ações é a adoção do DIP Financing, modalidade que possibilita financiamento às empresas nesta situação. “Conseguimos um pequeno investidor que já nos financiou a produção de 100 peças de ventiladores. Já vendemos, distribuímos o lucro e estamos financiando mais 200”, detalha Milton Martins, CEO da Martau. No site da empresa, os interessados em investir na Martau encontram todas as informações necessárias para fazer os aportes financeiros.