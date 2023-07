coluna Começo de Conversa, JC, 25/07/2023 As notas da coluna Começo de Conversa continuam repercutido. Na abordagem sobre o retorno da busca por táxis em alguns pontos de Porto Alegre, o colunista Fernando Albrecht escreve que quem chega ao Aeroporto Salgado Filho prefere os táxis em vez dos aplicativos, porque aceitam dinheiro, cartão e pix. Leitor cita outra razão: conta que nove motoristas de aplicativo cancelaram a corrida depois de aceitá-la. O problema não ocorre somente no aeroporto (). Os táxis de Porto Alegre estão diferentes, além de 5 certidões que precisam tirar para trabalhar, é necessário exame toxicológico 1 vez por ano. Também trabalham com cartão de crédito e pix. Podem usar as faixas exclusivas de ônibus, estão com a frota mais nova, entre outras mudanças que ocorreram nos últimos anos, que ajudou a melhorar está performance. (Lisandro Zwiernik)

Táxis em Porto Alegre II

Eu sou moradora da Serra e toda vez que chego de viagem prefiro os táxis para me levar, sempre muito bem atendida com muita segurança e profissionalismo. Recomendo. (Fernanda Albuquerque)

Táxis em Porto Alegre III

A experiência com o Uber no Salgado Filho é péssima. Eles que escolhem o passageiro e entrevistam pelo chat antes de aceitar uma corrida. O táxi é cinco estrelas. (Martin Henkel)

Confeitaria Rocco

publicado na edição de 25/07/2023 do Jornal do Comércio Sobre o comentário do leitor Flavio Cabrera acerca da posse provisória do prédio da antiga Confeitaria Rocco,, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) esclarece que foi ajuizada ação de desapropriação do imóvel, e o valor ofertado a título de indenização é de R$ 4,02 milhões. (PGM da prefeitura de Porto Alegre)

Brasil na Copa

Jornal do Comércio, 25/07/2023 A seleção feminina do Brasil goleou o Panamá na estreia da Copa do Mundo, na segunda-feira (). Estão na Copa não é por acaso. Só as melhores seleções do mundo estão lá. Se é o Panamá não faz diferença, não tira os méritos do Brasil. Vitória é vitória. (Paulo Renato Feijó Lima)

Clima

Jornal do Comércio, 25/07/2023 O Rio Grande do Sul não será atingido fortemente pelo novo ciclone extratropical que está se formando entre Argentina e Uruguai, na foz do Rio da Prata. Diferentemente dos últimos dois episódios, não deve gerar estragos no Rio Grande do Sul (). Boa notícia para todos nós gaúchos, em especial, aos que ainda nem se recuperaram dos primeiros prejuízos. (Anete Lima)