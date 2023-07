A procura por táxis no aeroporto de Porto Alegre

Ainda sobre as notas da coluna sobre a volta da busca por táxis em alguns pontos de Porto Alegre, quem chega ao Aeroporto Salgado Filho prefere os táxis em vez dos aplicativos, porque aceitam dinheiro, cartão e Pix. Leitor cita outra razão: conta que nove motoristas de aplicativo cancelaram a corrida depois de aceitá-la. O problema não ocorre somente no aeroporto. A queixa é geral.

E o declínio dos aplicativos

Motoristas de aplicativos se queixam de mudanças e queda nos repasses pelas empresas. Por outro lado, usuários lamentam a falta de informação dos motoristas sobre o trânsito da Capital, já que parte deles é de outros municípios e se guiam apenas pelo GPS. Há também críticas com a (falta de) higiene/conservação dos veículos, o que tem sido cada vez comum. Até lixo solto no assoalho tem sido recorrente.

Conspiração infernal

Um drama que se repete

Leilão de fazendas

As fazendas Cinamomo e Presidente João Goulart têm histórico de alta produtividade e chegaram a pertencer a Getúlio Vargas. A terceira geração de descendentes do ex-presidente da República João Goulart (Jango) leva a leilão duas propriedades magníficas no Rio Grande do Sul, nos municípios de Itaqui e Itacurubi.

O valor vai a R$ 254 milhões, segundo o site InfoRural.