Em 7 de março de 1995 foi inaugurada uma das boates mais icônicas de Porto Alegre. O Barbazul Cocktail Pub, no número 57 da avenida Itaqui, quase esquina com a Taquara e a poucos metros da Protásio Alves, sacudiu os jovens boêmios por quase duas décadas com seu ambiente acolhedor, atendimento de primeira e caprichada carta de drinques (Série Porto Noite Alegre, Reportagem Cultural, Caderno Viver, Jornal do Comércio, 28/04/2023). Matéria muito bem escrita, resgatando momentos bacanas da história recente da cidade. Golaço do Marcello Campos e do JC! (Tiago Bento Pereira Antunes)