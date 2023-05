Tecon Rio Grande registra aumento de 7,3% na movimentação de contêineres no primeiro trimestre

recuperação da sua movimentação de cargas Verificando, o Tecon Rio Grande alcançou um incremento de 7,3% em sua operação no primeiro trimestre deste ano, principalmente devido ao aumento dos fluxos de contêineres vazios, transbordo, navegação interior e importação. O terminal trabalhou com 147 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), contra 137 mil TEUS registrados no mesmo período de 2022.

Os números foram apresentados nesta quinta-feira (11), durante a divulgação dos resultados do controlador do Tecon Rio Grande, o grupo Wilson Sons. No complexo gaúcho, nos três primeiros meses de 2023, as exportações permaneceram em linha, com volumes maiores de madeira e carne suína compensando a queda de frango congelado e resinas. Já as importações cresceram 2,8%, com mais escalas de navios e volumes maiores de máquinas, químicos e partes e peças.

A cabotagem diminuiu 7,4%, com volumes menores de arroz e a navegação interior aumentou 50,4%, com volumes maiores de borracha, resinas, tabaco, frango congelado e madeira. O transbordo e a remoção cresceram 29,6%, com mais escalas de navios de/para os mercados dos Estados Unidos, Ásia e Norte da Europa. O volume de contêineres vazios aumentou 9,3% e o terminal recebeu 115 navios no primeiro trimestre deste ano, contra 94 no mesmo espaço de tempo em 2022.

Por sua vez, a controladora do Tecon Rio Grande, a Wilson Sons, registrou receita líquida de R$ 570 milhões no primeiro trimestre de 2023, 7,8% superior à do mesmo período de 2022 (R$ 529 milhões). O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 239,5 milhões, ficando em linha com o comparativo do primeiro trimestre do ano passado (R$ 239 milhões).