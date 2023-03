Plano Diretor para 2024

Jornal do Comércio, coluna Pensar a cidade, de Bruna Suptitz, página 17, edição de 15/03/2023 É muito difícil encontrar uma maioria de propostas coincidentes para a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Por isso, a revisão ficará adiada, mais uma vez, desta feita para o ano que vem (). O Plano Diretor que mais marcou a cidade foi o de 1959, do prefeito José Loureiro da Silva. De lá até hoje, apenas algumas modificações. Mas, o que ficou foi o recuo nas moradias que fossem derrubadas para novas construções, o que permitiu o alargamento de muitas vias na Capital, melhorando o trânsito e a circulação de pedestres. (Paulo Roberto Benavides Lourenciano, Porto Alegre)

Instituto Porto Alegre (IPA)

Jornal do Comércio, 08/03/2023 No momento extremamente difícil por que passa o Instituto Porto Alegre - IPA (), é oportuno relembrar o hino composto pelo diretor Osmar Machado: "Sobre o Morro Milenar, ergue a fonte gloriosa, nossa Escola Majestosa, nosso lar. Instituto Porto Alegre, o teu nome e tua história honraremos". (Fernando Wunderlich, ex-aluno, turma de 1942)

Falência de bancos

É de preocupar a quebra de dois importantes bancos, nos Estados Unidos e Europa. O Brasil, até agora, não sentiu maiores problemas, mas que preocupa lá isso preocupa mesmo. Por tudo isso, sempre mantenho alguns reais que tenho sobrando na caderneta de poupança, que tem valor básico assegurado, garantido mesmo, pelo governo. Aí fico mais tranquilo. (Nélio C. T. Marquezan)

Futebol

É muito bom para o futebol gaúcho quando clubes do Interior se salientam, caso agora do Ypiranga de Erechim e do Brasil de Pelotas em certames importantes. Só falar da dupla Grenal não é o melhor para o Interior, que tanto esforço faz. (Álvaro Dias, São Leopoldo)

Clima

Depois dos meses tradicionais de veraneio, janeiro e fevereiro com um clima muito diverso, inclusive um certo frio, eis que março tem dias seguidos totalmente ensolarados. Sei de muita gente, geralmente aposentados, que estão voltando às nossas praias, tanto do Litoral Norte quanto da Costa Doce, no Sul do Estado. É muito bom ter calor e muita água para banho. (Nereida Solimar)

Festival do Mar

Rio Grande viverá, entre 30 de março e 9 de abril, o Festival do Mar (Festimar), com atrações como o espaço do artesanato, com produtos relacionados com o mar. O trabalho de dezenas de artesãos sempre tem boa procura pelos visitantes. A realização é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e de São José do Norte, com apoio das duas prefeituras e da Portos RS. (José Ricardo Castro, Pelotas)