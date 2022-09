Redes de Santa Catarina no Estado

Mais uma rede catarinense de supermercado vai entrar no Rio Grande do Sul " (Minuto Varejo, Jornal do Comércio, página 8, edição de 21/09/2022). É a revanche catarinense, que está bordada de Colombo, Panvel, São João, Quero-Quero, Banrisul, Renner e tantas outras redes gaúchas naquele estado. (Antonio Augusto Bilhalva Goulart)

Pensar a cidade

coluna Pensar a cidade, de Bruna Suptitz, página 16, edição de 21/09/2022 do Jornal do Comércio Ter moradia é um dos fundamentos para a formação de uma sociedade - famílias - estruturada e podendo criar, na maioria das vezes, filhos e filhas com boa formação e saúde. É de se aplaudir a iniciativa da prefeitura de Porto Alegre em reformar casas de famílias de baixa renda (). É uma iniciativa muito boa, como a da colocação de banheiros em moradias que não os tinham, iniciativa de entidades e muitos voluntários. (Geraldo Saraiva Setúbal, Porto Alegre)

O 20 de Setembro

Milhares de pessoas aproveitaram o bom tempo e foram até os piquetes do Acampamento Farroupilha, com um recorde de público. Foi muito bom o evento neste 2022, com dezenas de piquetes, muito churrasco, músicas e outras atrações. (Manoel Pires)

Hidráulica Moinhos de Vento

Um desses domingos fui passear na Hidráulica Moinhos de Vento. Há algum tempo não visitava o lugar, conhecido pelo charme da arquitetura francesa e pelos belos jardins. Para minha tristeza encontrei tudo mudado, quase abandonado. Os prédios não têm manutenção há algum tempo, os frisos e ornamentos da fachada estão sujos, a bela torre que dá para a entrada principal apresenta sério problema de infiltração que está deteriorando o reboco. No interior desta torre se encontra uma obra de arte, uma escada caracol em ferro que leva aos pisos superiores, a qual sozinha vale uma visita. O jardim em geral está igualmente abandonado. Ao final do passeio, voltei para casa pensando que perdi meu tempo e mais um pouco de esperança de que um dia a nossa cidade cuidará de seu rico patrimônio histórico e cultural. Uma pergunta que me vem, por que tal abandono? (Águeda Longo)

Drogas e violência

As drogas dão tanto lucro que existem facções organizadas controlando regiões de Porto Alegre. Daí até o embate mortal entre elas, com armas de guerra, como metralhadoras, o passo é muito pequeno. As mortes entre traficantes se sucedem em bairros, com assassinatos frios e trágicos, como aqui em Porto Alegre. Mas enquanto tiver quem pague bem pelas drogas para consumi-las, haverá quem as venda e tenham um bom lucro. É a famosa e antiga lei da oferta e da procura e da procura e da oferta. Simples assim. (Nereu Escobar Camargo)