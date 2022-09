Prefeitura de Porto Alegre vai reformar casas de famílias de baixa renda

Para atacar as condições precárias de moradia, uma das principais causas do déficit habitacional qualitativo, a prefeitura de Porto Alegre vai financiar reformas nas casas de famílias de baixa renda. Com recurso do Fundo Municipal de Habitação, o poder público vai comprar o material, remunerar pedreiros e contratar profissionais de arquitetura ou engenharia para projetar a intervenção e acompanhar a obra.

O primeiro edital para credenciamento das empresas parceiras, que serão responsáveis por assinar o projeto da reforma, será lançado ainda este ano, informa o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária André Machado. Será feito revezamento e todas as que forem habilitadas serão contratadas em algum momento. As obras iniciam em 2023. Alguns dos critérios para se habilitar são ter um responsável técnico e comprovar relação da pessoa jurídica com trabalho técnico social, bem como na área de reforma e construção. Serão aceitas parcerias entre empresas para atingirem as exigências.

O atendimento será realizado somente em comunidades regularizadas ou que tenham o processo de regularização já instaurado – uma forma de garantir a relação de permanênci no imóvel e um incentivo para aqueles que não participaram do processo nas suas comunidades. Para se candidatar à reforma, outros criterérios são comprovar renda de até cinco salários mínimos para famílias com até três pessoas ou renda mensal per capita até 1,5 salários em lares com mais pessoas.

a coluna contou a história André Machado explica que a ideia é escolher pelo menos uma peça de cada casa para ser transformada com o recurso público: “banheiro, cozinha, dormitóro, fachada… a maior necessidade das casas dentro daquilo que for possível”. Como inspiração, cita trabalho semelhante realizado pelo Instituto Vivenda. Em junho,de duas famílias com moradores que tem histórico de doença respiratória. Nos dois casos, com cerca de R$ 6 mil por residência, se conseguiu reformar um quarto cada.

No projeto da prefeitura, o valor de referência será o bônus-moradia concedido pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab), que atualmente é de R$ 93.744,57. As reformas terão direito a 20% deste valor e a reconstrução parcial da casa, quando necessária, terá direito a 40% do que é pago como bônus. Com isso, o secretário acredita que pode ser possível atender a mais de um cômodo. “Podemos ter uma capilaridade grande, chegar a muitas casas e melhorar a vida de muitas famílias”, sustenta.