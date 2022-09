Tango em Porto Alegre

Muito boa e em boa hora a matéria sobre locais onde o tango portenho é praticado por muitos (). Um dos locais que frequento está no Clube 25 de Julho, que tem professores que ensinam a dançar com muita elegância e conhecimento. A maioria dos alunos da minha sala está na terceira idade, mas gostam muito de aproveitar as aulas. Uma beleza de entretenimento e até exercício. (Tania M. Ferreira)

Debate presidencial

Gravataí

Referente ao artigo do prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon (), com o título "Gravataí no caminho do desenvolvimento", dois tópicos me chamaram atenção: "...dando liberdade e segurança para quem quer empreender aqui" e "É Gravataí se destacando como a melhor cidade para investir e morar". Porém, eu critico as afirmações, pois há muita prostituição, a cidade dá liberdade a este tipo de comércio, espalhado pelos bairros residenciais, com escolas municipais. Os contribuintes pagam IPTU, os empresários da cidade pagam ISSQN, têm de ter o Alvará dos estabelecimentos, autorização de funcionamento, Plano de Prevenção de Incêndio e demais encargos para se estabelecerem. Enquanto isso... (Roberto Lopes, Gravataí/RS)