Gravataí no caminho do desenvolvimento

Luiz Zaffalon

O que faz com que grandes empresas escolham determinado município para instalar seus novos empreendimentos? Quais as razões para que novas indústrias decidam aportar em um local ou ampliar instalações já existentes? Ou ainda: o que está por trás da criação de instituições de fomento ou polos de inovação capazes de gerar negócios e estimular o desenvolvimento?

Em Gravataí, por exemplo, que vive um grande momento econômico e social, há muitos motivos. Temos uma vocação industrial e logística — estamos localizados junto às principais malhas rodoviárias do Estado, com acessos diretos à BR-290, RS-118, RS-020 e outras estradas. Estamos a apenas 20 quilômetros do Aeroporto Salgado Filho, com uma pista recém ampliada. Mas, nada disso bastaria sem criar um ambiente propício para o desenvolvimento.

A geração de negócios e empregos é nossa prioridade. Modernizamos e simplificamos legislações — como a criação da Lei de Liberdade Econômica, a adesão ao Tudo Fácil Empresas, que facilita o processo de abertura de uma empresa, além de um sandbox regulatório para incentivar a inovação. Oferecemos ainda a isenção ou redução de impostos para novas empresas, além do IPTU Verde, que fomenta práticas sustentáveis.

Além disso, estamos investindo na qualificação profissional desde cedo: implementamos conteúdos de inovação, tecnologia e robótica no ensino municipal. Criamos a Usina de Talentos e contamos com uma unidade do Senac voltada à capacitação de jovens e trabalhadores. Recentemente, também lançamos o PradoTech, um parque tecnológico que abrigará 120 startups.

Com essas iniciativas, Gravataí ganha os olhos do Brasil como um lugar propício para investir. A cidade foi eleita a melhor do Estado para fazer negócios na área da indústria, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, além de estar entre as 15 principais do País. Desde 2021, foram criadas quase 4 mil novas empresas no município, que geraram mais de 2 mil empregos com carteira assinada.

Tudo isso é resultado de um trabalho estruturado e de longo prazo, dando liberdade e segurança para quem quer empreender aqui. Eis a direção que qualquer ente público deve seguir, numa relação de parceria que beneficiará não apenas sua cidade, mas toda a região e o Rio Grande do Sul como um todo.

O desenvolvimento não passa apenas por Gravataí, cruzando nossas rodovias. Ele está nascendo e se multiplicando em nosso município. Estamos prontos para ir mais longe. E abertos para receber investimentos, abrindo novos e maiores caminhos para a geração de negócios, renda e empregos. É Gravataí se destacando como a melhor cidade para se investir e morar!

Prefeito de Gravataí (MDB)