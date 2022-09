Um guia para dançar tango em Porto Alegre

O título que esta reportagem toma emprestado pertence a um famoso conto do escritor gaúcho Sergio Faraco : no relato, dois desconhecidos se aproximam durante as horas vazias de uma longa viagem de trem pelo Rio Grande do Sul - "uma viagem sem fim, Uruguaiana a Porto Alegre era como a volta ao mundo" - de um período que podemos situar em algum momento dos anos 1970. A madrugada, a solidão compartilhada, "o mau estado dos trens" fazem com que, entre os personagens, se estabeleça uma intimidade improvisada e que, em algum momento, surja o desajeitado convite:

"- Conheço uma casa em Porto Alegre onde se dança tango, é um lugar bonito, muito romântico.

- Dançar tango em Porto Alegre, que ideia".

A viagem narrada por Faraco termina pouco antes de se chegar ao destino, com a esperança renovada por parte do protagonista, que sente que "agora ela pensava como eu, que valia a pena tentar ainda uma vez, que valia a pena dançar um tango em Porto Alegre". Seja como for, na literatura gaúcha e nas ruas da Capital, antes e depois dos anos 1970 (e sem dúvidas agora), dançar e ouvir tango em Porto Alegre não foi uma ideia descabida. Mais do que isso, a música de raízes rioplatenses encontrou na cidade um reduto importante para as suas multiplicações e desdobramentos.

Sobre as origens do tango, escreve o músico e pesquisador Arthur de Faria em Porto Alegre: uma biografia musical (Arquipélago, 2022) que "há menções à palavra em Buenos Aires desde os princípios do século XIX, como sinônimo de baile de negros, ao som de tambores. Alguns afirmam que ele teria nascido na Andaluzia, Espanha, um pouco mais tarde, em meados do século XIX. Outros, como o pesquisador argentino Enrique Binda, contestam completamente a ideia, e apontam o Rio da Prata como a sua terra natal". Em território porto-alegrense, há ocorrências relevantes do tango já nas primeiras décadas do século XX, e que se relacionam com uma utopia local: a casa gravadora de nome A Elétrica

A casa A Elétrica, capitaneada pelo imigrante italiano Saverio Leonetti, ganha esse nome em 1911 e primeiramente funciona como loja de discos. Pouco depois, passaria a atuar como gravadora, inserindo-se na vanguarda do continente e competindo diretamente com a poderosa Casa Edison, do Rio de Janeiro. Com conexões no Rio da Prata, A Elétrica adentraria o mapa do tango quatro anos mais tarde, quando, em acordo com o empresário argentino Alfredo Améndola, recebe o músico uruguaio Francisco Canaro em Porto Alegre para a gravação de dois tangos.

Escreve Arthur de Faria: "em 1915, entrando na sua fase de maior popularidade, Canaro vem a Porto Alegre gravar para o selo Atlanta, de Alfredo Améndola. Há um consenso de que as músicas em questão são os tangos instrumentais El chamuyo e El desalojo, ainda que não se tenha certeza absoluta". Por muito tempo, o feito (indiscutível) d'A Elétrica gerou uma série de confusões, algumas grandiloquentes, como a afirmação de que a fábrica porto-alegrense teria gravado o primeiro tango em solo latino-americano. No entanto, esclarece Arthur de Faria, "o que houve com as gravações de Canaro é que elas resultaram no primeiro tango tocado por argentinos a ser gravado e prensado" no continente.

O episódio que liga Canaro a Leonetti e Buenos Aires a Porto Alegre pode ser lido como um marco de inauguração para as peripécias do tango na cidade. Com o passar do tempo, novas ocorrências ganhariam forma, e Porto Alegre teria bares dedicados ao tango, escolas de dança, festivais especializados e pesquisadores a investigar de perto bailarinos e canções. Um pouco disso, em fragmentos nem de longe exaustivos, se espalha logo a seguir.