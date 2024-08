Doações a povos indígenas

Três mil cobertores e 150 colchões é o resultado da ação realizada pela Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental, às comunidades indígenas das etnias Guarani, Charrua e Xokleng no RS, atingidas pelas enchentes no estado. A iniciativa foi articulada pelo Instituto de Estudos Culturais e Ambientais (IECAM), responsável pelo Projeto Ar, Água e Terra, que conta com o patrocínio da petrolífera. Realizado em dez aldeias do litoral norte ao sul gaúcho, o projeto abrange mais de 3.000 hectares nos biomas Mata Atlântica e Pampa, adotando uma metodologia de construção participativa, interculturalidade, e equipes indígenas e não indígenas.

Gastronomia da Unisinos

Combinando conteúdo, degustação e venda de alimentos e bebidas que primam por ressaltar os sabores do terroir gaúcho, acontece neste sábado (17) a Feira Produtores Gaúchos Unidos, no Espaço Unisinos (Avenida Doutor Nilo Peçanha, 1.600), das 10h às 17h, em Porto Alegre. O evento celebra os 20 anos do curso de gastronomia da Unisinos, parceira da iniciativa junto com o Sebrae RS.

Baixo Barra e LeCreuset

O Baixo Barra, no BarraShoppingSul, oferece estímulo extra para os apreciadores da alta gastronomia até o dia 08 de setembro. Em parceria com a Le Creuset, os usuários do programa de relacionamento MultiVC que consumirem nos restaurantes do local poderão receber itens da renomada empresa francesa. Ao todo, são 13 espaços participantes: Applebee's, Bacio di Latte, Bah Restaurante, Barolo Trattoria, Le Creuset, Lindt, O Cubo, Outback Steakhouse, Ô Xiss, PKC - Prime Korean Cuisine, Pobre Juan, Roister, Solos.

Programa Dell Anno Best

Há mais de dez anos proporcionando experiências transformadoras, o programa Dell Anno Best chega a Nova York pela primeira vez. Desde outubro passado, a marca premium de móveis planejados conta com uma loja própria na cidade que, entre os dias 18 e 25/08, irá receber um seleto grupo de (12) arquitetos e designers de sete estados do Brasil para uma programação exclusiva com passeios guiados, experiências arquitetônicas, agendas culturais e alta gastronomia.

Herval na doação de sangue

O Grupo Herval organizou a ação "Gota a gota, doamos a vida" para engajar os colaboradores da empresa a doarem sangue de forma voluntária. Será nos próximos dias 17 e 24 deste mês. Os funcionários que participarem terão transporte gratuito com saída da matriz da empresa ao Hemovida do Hospital Regina, em Novo Hamburgo. Até o momento, 40 colaboradores estão inscritos, mas a previsão é chegar a 50.

IA no crédito imobiliário

A startup Loft lançou um simulador de financiamento imobiliário baseado em Inteligência Artificial, que reduz o prazo médio de 60 para 30 dias. A ferramenta opera via WhatsApp, permitindo que imobiliárias, assessores de financiamento e corretores obtenham comparações de valores e condições de diversos bancos em menos de 15 segundos. Já aprovado no projeto-piloto, o serviço, gratuito e ilimitado, está disponível para imobiliárias parceiras da Loft em todo Brasil.

Simulações da ONU em Porto Alegre

O Colégio Santa Inês vai realizar a segunda edição do CSI MUNDI no dia 23 e 24 deste mês. O objetivo é proporcionar um ambiente de simulação diplomática da ONU para o estudo das relações internacionais e reunirá estudantes do Ensino Fundamental e Médio de Porto Alegre e região metropolitana. Eles desenvolverão habilidades como oralidade nos debates, pesquisas e argumentações em diplomacia, conexões com o mundo real e trabalho em equipe na busca por resoluções pacíficas.