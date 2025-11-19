Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 19 de Novembro de 2025 às 13:06

O Boticário reforça mix de lojas do novo shopping do Zaffari

O novo shopping center do Grupo Zaffari, em Porto Alegre, ganhou nova operação, dentro da lista de cerca de 40 marcas confirmadas para ocupar espaços no empreendimento. Unidade do O Boticário abriu no Bourbon Carlos Gomes nessa terça-feira (18), informou a marca de cosméticos e beleza, uma das maiores redes no País.
A franquia ocupa 36 metros quadrados de loja e segue layout de lojas que apostam na experiência, diz a rede, em nota. Também são esperados para entrar em operação restaurantes, como o Narbona, do Uruguai, e outras grifes de moda, como Farm Rio e Farm ETC, nova rede da marca que integra o Azzas 2154 (Arrezo e Grupo Soma), com foco em acessórios e calçados
O Bourbon veio com concepção diferenciada, com pegada em sustentabilidade. Marcas que já estão no complexo na avenida Carlos Gomes também valorizam o perfil e conexão com verde e com perfil premium. 
 

