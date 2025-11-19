O Boticário reforça mix de lojas do novo shopping do Zaffari

40 marcas confirmadas para ocupar espaços no empreendimento. Unidade do O Boticário abriu no Bourbon Carlos Gomes nessa novo shopping center do Grupo Zaffari, em Porto Alegre, ganhou nova operação, dentro da lista de cerca depara ocupar espaços no empreendimento. Unidade donessa terça-feira (18), informou a marca de cosméticos e beleza, uma das maiores redes no País.

A franquia ocupa 36 metros quadrados de loja e segue layout de lojas que apostam na experiência, diz a rede, em nota. Também são esperados para entrar em operação restaurantes, como o Narbona, do Uruguai, e outras grifes de moda, como Farm Rio e Farm ETC, nova rede da marca que integra o Azzas 2154 (Arrezo e Grupo Soma), com foco em acessórios e calçados.

