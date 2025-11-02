Marcas do novo shopping do Zaffari apostam em design e verde

O mais novo shopping center do Rio Grande do Sul, ligado ao Grupo Zaffari, estreou com quase 30 operações, deve ganhar mais uma dezena até dezembro, mas o que tem sido destaque é o visual interno. O Bourbon Carlos Gomes, na avenida com o mesmo nome na região com o metro quadrado mais caro do Estado, colocou o design no centro e a pegada sustentável, de produtos a ambientes.

Marcas novas e veteranas no mercado gaúcho exploram diferenciais no ponto físico. A coluna Minuto Varejo apresenta três exemplos. Dois já estão abertos: a Bioma Brisa, primeiro SPA focado em cabelo de Porto Alegre, franquia da Laces, de São Paulo. Outra é a Gafos, nova marca dos donos da Ojo, de óculos. Entre porto-alegrenses, o restaurante Bah traz elementos sofisticados para compor a segunda unidade, que abre esta semana.

Na Bioma Brisa, montada pela varejista estreante Silvia Perrone, que atuou com recursos humanos de gigantes como Varig, TAP Air e Thyssenkrupp, o espaço de 150 metros quadrados, no segundo piso, une mobiliário em madeira e muito verde. Tudo ligado ao que é a proposta. "Porto Alegre estava precisando de um espaço com a proposta que trouxemos, que une bem-estar e beleza. Não é só vir ao salão", define Silvia. "As mulheres e os homens também precisam de um lugar como esse", reforça a franqueada.

A marca tem como forte o uso de matérias-primas de perfil orgânico, ingredientes veganos, sem aditivos tóxicos e uso de animais em testes. Cris Dios, CEO e fundadora da Laces, destaca que a linha de tratamento tem conexão direta com a natureza, com um dos trunfos: "A gente só podia estar aqui, com arquitetura de muita luz natural do complexo".

A expansão da Bioma, que soma 40 lojas, prevê até 600 unidades nos próximos anos. A unidade no Bourbon abriu mais de 20 empregos.

Gafos é primeira unidade do grupo dono da Ojo e foca conceito de boutique de óculos PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A Gafos é a nova operação do grupo Pegasus, fundado há 13 anos no Estado e dono também das marcas Ojo (22 lojas) e Ojo Atelier (duas unidades). Na novata da rede, o ponto trouxe verde e detalhes para compor coleções de modelos de luxo e muito design internacional, como os óculos da Louboutin, grife de calçados, com o icônico vermelho nos saltos.

Greyce Miranda, supervisora geral da franquia do grupo, explica que a criação da nova operação combinou duas situações: ter outro braço porque a Ojo, que já está no shopping Iguatemi, não poderia, por contrato, estar no Bourbon (pela proximidade), e explorar o universo de produtos mais premium e luxo, além de desenvolver mais design e produtos com lentes de cristal, por exemplo.

"O design (ponto) foi pensado para dar um efeito como se as pessoas estivessem em uma loja de moda", conceitua Greyce.

O novo Bah, segundo do restaurante do Grupo Press e com cardápio conectado à culinária regional, explora mobiliário e arte. A proposta foi comandada pelas arquitetas Evelise Tellini Vontobel e Natasha Tellini Vontobel , do escritório Tellini Vontobel Arquitetura. O teto, por exemplo, é todo ripado, com execução da gigante de móveis planejados Todeschini.

Teto ripado, da Todeschini, é elemento que remete à cultura gaúcha na culinária do restaurante Bah PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"O projeto é um manifesto em homenagem ao território. Em uma curadoria que combina sofisticação, identidade e autenticidade, o espaço reúne peças de destaque do design autoral nacional e internacional", conceitua o Press, em nota.

Mesas e cadeiras desfilam mais design, com modelos Arco, de Leo Lague, que figura na Forbes Under 30 na categoria Design, e Noma, de Tiago Curioni, com prêmios internacionais, como o Design Award (Itália) e o International Design Awards (EUA). O restaurante ocupa 800 metros quadrados, que incluem terraço com vista da cidade, e abriu 60 empregos.