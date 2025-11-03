Zaffari tem lista de aberturas e projetos futuros

A maior varejista do Rio Grande do Sul, considerando operações de supermercado, atacarejo e shopping centers no Estado e que também tem e cresce em São Paulo, tem uma lista de empreendimentos em execução e projetos que devem sair do papel nos próximos anos. Muitos terrenos do Grupo Zaffari já chamam a atenção da vizinhança. Leitores da coluna Minuto Varejo questionam sobre terrenos situados nas Zonas Norte e Sul da Capital. A coluna conversou com o diretor do grupo, Claudio Luiz Zaffari, principal porta-voz sobre empreendimentos. Na semana passada, o mais recente foi aberto em Porto Alegre. Foi o 13º complexo da rede Bourbon, com aporte de R$ 315 milhões. A lista que a coluna montou aqui na página tem obras e projetos ligados a hipermercado, atacarejos e shoppings. Este ano dois deles entram em funcionamento: o supermercado no Moinhos Shopping, na Capital, e o Cestto Viamão, na Região Metropolitana. Para 2026, tem atacarejos a serem entregues em Novo Hamburgo e Taboão da Serra (SP) e pode ficar pronto o de Canoas, ao lado do hipermercado Bourbon. Os hipermercados no complexo Belvedere, na Capital, e o do Center Norte, em São Paulo, abrem até o fim de 2026. Em São Paulo, o grupo terá "expansão" do Bourbon Pompéia, em terreno em frente, com três andares de lojas e parte residencial. Em Porto Alegre, está em execução o Cidade Nilo, onde foi Nacional. Entre áreas compradas pelo grupo, uma está cercada na Zona Sul, e outra na Zona Norte, mas sem definição de destino. "Dormindo em berço esplêndido. Compramos alguns terrenos. É uma área que terá uma qualificação gradativa", comenta o diretor sobre área na avenida do Forte. Na área vizinha do Bourbon Wallig, devem ser erguidas torres residenciais. Em 2026, os 1,3 mil funcionários da área administrativa do grupo se mudam para o Wallig. Jardim Itália, onde fica o Cestto Protásio, tinha previsão de shopping e torres. O diretor explica: "Melhor dizer não sei do que dizer errado”. Guaíba e Santa Maria podem ter Cestto? "Não tem definição", diz Zaffari. “É uma opção interessante para esses locais, mas temos uma carteira de muitas coisas para fazer em 2026 e 2027. Muita coisa para entregar", admite. "Não temos nenhuma definição fora do eixo que já trabalhamos (Porto Alegre, Caxias do Sul e Passo Fundo). Mas Pelotas e Santa Maria são excelentes cidades", admite. E Litoral? "Acompanhamos, vemos o movimento (abertura de lojas), mas sem definição", completa.

Lista de projetos

Aberturas 2025 Zaffari Moinhos (44ª supermercado): abre no fim de novembro ou começo de dezembro no Moinhos Shopping, em Porto Alegre. Dois andares de estacionamento subterrâneo. Rooftop ligará rua Tobias Barreto ao terceiro andar do shopping. Loja de 500 metros quadrados pode ter academia. Cestto Viamão (4ª unidade): abre na primeira semana de dezembro, na avenida Salgado Filho. Terá lojas e área de estacionamento. 2026 Zaffari Jardim Botânico (hipermercado no complexo Belvedere): abertura até o fim do ano. Uma quadra de operação, com lojas. Cestto Taboão da Serra (SP): abre no começo do segundo semestre. Vantagem: a 500 metros de estação do metrô e densidade populacional. Cestto Novo Hamburgo: espera aprovação do projeto pela prefeitura. Loja será parecida com a da Zona Sul de Porto Alegre: estacionamento e lojas no primeiro piso e atacarejo no segundo. Previsão de oito meses de obra, após a liberação. Fim do ano deve ficar pronta. Cestto Canoas (ao lado do Hipermercado Bourbon): tem licença para começar obras. Depende de execução de infraestrutura sanitária. Indefinição se abre até o fim do ano. Zaffari Center Norte (São Paulo): onde foi Carrefour. Espera liberação de espaço (5 mil metros quadrados de loja) para começar obra. Abre até o fim do ano. Projetos (execução e estudos) após 2026: Boulevard Germânia (Novo Hamburgo): obras que preparam loteamento estão em andamento, com parque e infraestrutura sanitária. Autorizada a implantação de túnel sob a BR-116. Revisão do Plano Diretor da cidade indicará se terá shopping e outras operações no bairro-cidade. Venda de lotes deve começar no fim de 2026. Bourbon Wallig e entorno: área administrativa do grupo, com mais de 1,3 mil pessoas, muda-se para andares do shopping. Área na avenida Grécia, atrás do Wallig, terá torres residenciais. Grupo negocia com Grupo Hospital Conceição (GHC) troca de terreno ao lado do hospital. Bourbon São Paulo: expansão para terreno ao lado, com torres com mil apartamentos e três andares comerciais (6 mil metros quadrados). Estudos definirão obra e venda. Execução até 2030. Zaffari Lima e Silva e Menino Deus: estudos e projetos preveem ampliação das lojas. No Menino Deus, teve permuta de área. Na Lima e Silva, terá prolongamento até a avenida João Pessoa. Terrenos nas avenidas Nonoai/Campos Velho (Zona Sul) e avenida do Forte (Zona Norte): estudos para avaliar futuros empreendimentos. Na Zona Sul, área foi cercada, haverá registro de terrenos e estudos sobre o que será erguido. Na Zona Norte, sem previsão de estudos.

No Ponto

minuto varejo livraria paisagem bourbon carlos gomes - livros - loja - porto alegre /PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

 A Livraria Paisagem, com sede no Rio de Janeiro e com três unidades no Estado - três em shopping centers do Grupo Zaffari, vai abrir até março no ParkShopping Canoas.  A Petiskeira, restaurante porto-alegrense, vai abrir no Zaffari Hípica, na Zona Sul da Capital.  O Shopping de Carnes abre dia 6, em Viamão, sua quarta loja, com investimento de R$ 2,5 milhões, em área de 450 metros quadrados, abrindo ainda 36 empregos. As outras lojas ficam na Capital, nos bairro Azenha, Partenon e Ipanema. A loja também oferecerá assados prontos e novidade de encomendas e tele-entrega.  O SindilojasPOA e Sine Municipal promovem amanhã, das 9h às 15h, o 1º Feirão de Empregos no Mercado Público. Serão 50 vagas. Shopping Total, BarraShoppingSul, Moinhos Shopping, Praia de Belas e Bourbon Ipiranga ofertam vagas.  O SuperBom, que ficou com o imóvel onde foi Nacional em Osório, vai reabrir em 6 de novembro.  Lojas Lebes e Esquina do Futuro instalam pontos de recarga de veículos elétricos em filiais da varejista em Santa Maria e Lajeado, ampliando o serviço que já tem em filiais de Rolante, Caxias do Sul e Eldorado do Sul.

Coluna de quinta