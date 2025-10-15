Macromix já tem data para abrir em cidade da Região Metropolitana

O terceiro maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul definiu o dia da estreia do seu 14º atacarejo. A direção do grupo Unidasul, com sede em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), marcou para 30 de outubro a abertura do primeiro Macromix em Cachoeirinha.

A loja, na avenida Frederico Augusto Ritter, 320, no bairro Cedic, está nas obras finais. A logomarca da bandeira já foi instalada. A unidade vai estrear às 8h, informa o Unidasul para a coluna Minuto Varejo.

O grupo destaca a abertura de empregos e adianta que o atacarejo oferecerá "conveniência para a comunidade local e regional".

Comercial Zaffari abriu nova unidade do Stok Center, desta vez em Viamão. O grupo também A RMPA vem ganhando lojas do formato e se transformou em um dos palcos de disputa por consumidores. Nos meses recentes, adesta vez em Viamão. O grupo também vai voltar a abrir unidades em Santa Catarina

O Grupo Zaffari, da Capital, vai inaugurar unidade da bandeira Cestto também, na cidade, até novembro.