Comercial Zaffari voltará a abrir atacarejos em Santa Catarina

A maior rede de atacarejos do Rio Grande do Sul expandir é notícia velha. Nesta segunda-feira (29), a Comercial.Zaffari abriu a 42ª loja do Stok Center, agora em Viamão. Mas tem informação nova bem quentinha que a coluna Minuto Varejo obteve em primeira mão de um dos diretores e donos da gigante, segunda rede supermercadista do Estado:



“A novidade é que vamos retornar à incursão pelo oeste catarinense”, revelou o empresário e vice-presidente da Comercial Zaffari, Tiago Zaffari, após a bênção do padre para a operação que fica na avenida Salgado Filho ou rodovia Tapir Rocha, 7.600, perto do acesso principal à cidade. "Chegou a hora de voltar ao estado que nos recebeu tão bem", comentou o empresário. A bandeira tem uma única loja no vizinho, em Lages, no Planalto.

O vice-presidente do grupo supermercadista, com sede em Passo Fundo e segundo maior do setor no Rio Grande do Sul, disse que vai continuar o crescimento orgânico em território gaúcho (quando a rede monta a loja). "Aqui, tem muita oportunidade, mas não podemos deixar passar as que têm lá (em Santa Catarina)", justificou Zaffari, à coluna.

A abertura de unidades deve ser em 2026 ou 2027. Não há definição de data e nem de número. Há cidades bem importantes, em população e renda média, como Concórdia, vizinha a Erechim, no lado gaúcho, Chapecó, a maior economia do Oeste, Xanxerê entre outras.

Ao decidir voltar a olhar para o outro lado da divisa no Sul do Brasil, o grupo, que faturou R$ 5,7 bilhões em 2024, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) , vai concorrer no campo de um adversário catarinense de setor que cruzou o rio Uruguai faz um tempo, o grupo Passarela, dono da bandeira Via Atacadista e que tem sede em Concórdia.

Até 2027, o grupo segue com a meta de chegar a 60 lojas, entre 51 atacarejos e nove mercados de vizinhança - eram 10, mas o único que existia em Porto Alegre foi fechado na avenida Protásio Alves e o ponto vai virar academia de ginástica da rede Moinhos Fitness. Os supermercados da Comercial Zaffari ficam mais concentrados na sede e entorno de Passo Fundo.

Viamão, com área de loja de 4,7 mil metros quadrados, é a sexta loja a abrir este ano. Antes vieram, Canoas, Sarandi, Lajeado, Erechim e Santa Maria. As próximas são as filiais de Pelotas, em 7 de outubro, e Imbé, no Litoral Norte, em 26 de novembro. Para 2026, já estão confirmadas unidades em Porto Alegre (avenida Ipiranga), a terceira da Capital, e Rio Grande. Também deverá ter investimentos em reforço da logística do grupo.

Outras bandeiras também estão em expansão, em uma temporada de reta final de ano aquecida. O formato mostra também mais fôlego do que os supermercados, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE.

Desco, do grupo Imec, de Lajeado, inaugura na quarta-feira (2 de outubro) a terceira loja na Capital, na avenida Assis Brasil. Em outubro, o grupo Unidasul deve abrir um Macromix em Cachoeirinha. O Max Center colocou em operação loja da bandeira Jumbo na Zona Leste da Capital, em setembro.