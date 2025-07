Asun vai construir atacarejo perto da RS-118 em cidade da RMPA

grupo Asun, a supermercados do Rio Grande do Sul, vai erguer nova loja no formato que mais cresce no mercado gaúcho. A prefeitura de Gravataí já autorizou o começo das obras de mais um atacarejo do grupo, informou o prefeito da cidade, sede da fábrica da General Motors, Luiz Zaffalon, à coluna Minuto Varejo. , a quinta maior rede de, vai erguer nova loja no formato que mais cresce no mercado gaúcho. Ajá autorizou o começo das obras de mais, informou o prefeito da cidade,, Luiz Zaffalon, à

O presidente da varejista, Antônio Ortiz Romacho, já havia antecipado à coluna, em fevereiro, que pretendia implantar um atacarejo em mega terreno que o grupo tem no encontro da RS-118, rodovia que liga parte das maiores cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), com a rua Antônio Carlos Jobim.

Zaffalon informou que o futuro Leve Mais, marca do formato que une volume de atacado com preço mais competitivo e foco em consumidor final e empresas como pequenos mercados a estabelecimentos de alimentação e bebidas, como lancherias, restaurantes e bares.

O projeto prevê "pavilhão" de 4 mil metros quadrados, segundo informação do processo de licenciamento. A tramitação começou em abril deste ano no município. A coluna buscou mais detalhes com a rede, mas o Asun respondeu, por nota, que "opta por não se manifestar sobre o assunto. Seguimos à disposição para futuras conversas". Mesmo sem informação de valor do investimento, a coluna estima aporte entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões, considerando outros exemplos no setor, incluindo terreno.

O prefeito comentou que a rede não pediu incentivos. "Até gostaríamos de ajudá-los na busca e qualificação de mão de obra. Mas a empresa não nos procurou, a não ser para aprovação de projetos", lamentou Zaffalon, lembrando que a rede tem o centro de distribuição no município.

"Todo empreendimento é MUITO BEM-VINDO aqui em Gravataí. A Prefeitura tem uma Secretaria que cuida de buscar e formar mão de obra em parceria com qualquer tipo de empreendimento e estamos à disposição para ajudá-los", reforçou o dirigente municipal.

Detalhe: o preenchimento de vagas de emprego é um dos maiores gargalos dos supermercados. O Minuto Varejo já veiculou conteúdos mostrando as dificuldades, como na própria rede Asun. Muitas lojas de supermercados de vizinhança, onde o serviço e atendimentos por pessoas é crucial, funcionam com número insuficiente de empregados para o tamanho e demanda de clientes.

A marca também tem na cidade um supermercado que foi Nacional, no Centro, e outro Leve Mais, ex-Maxxi Atacado. Os dois pontos foram comprados do Carrefour, que negociou com o grupo gaúcho uma unidade em Santa Maria. Outra aquisição, de um Maxxi em Viamão, acabou não se efetivando. O ponto virou depois Fort Atacadista, do grupo catarinense Pereira.